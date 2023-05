La isla de la tentación, la cirugía de emergencia de Speranza Capasso: “Sobre la septicemia”

Sin embargo, son momentos de gran ansiedad. esperanza capasso Y Alberto se casó: La pareja que participó Isla de la tentación para probar tus sentimientos, Hace poco di a luz a la pequeña Antoniacuando una mala noticia arruinó la alegría del nacimiento de su primera hija.

Unos días antes de la entrega, de hecho, esperanzas Desarrolló una infección grave, que incluso los antibióticos y los tratamientos convencionales no pudieron erradicar, y luego una hospitalización de emergencia y el descubrimiento de una septicemia, que requirió cirugía, explicó. Alberto:

No hace mucho hubo operación e Diana Marzano Proporcionó más actualizaciones sobre las condiciones de salud para esperanzas:

esperanzas Después de dar a luz tuvo una infección grave, fue hospitalizada de urgencia, ¡septicemia! Esto no ha funcionado con los tratamientos de esta mañana. La van a operar. Todos estamos cerca de ella y rezamos por ella. Pronto volverá a casa con su dulce hijita. antonia y su familia. Esta pobre que todavía no puede abrazar a su hijita porque tuvo que ir corriendo al hospital por la intoxicación de la sangre que acaban de tener, y ahora está fuera de peligro, y la operación parece haber salido bien, me dijo AlbertoLe extrajeron al menos una placenta con 8 cm de pus que esta pobre niña tenia en el estomago por una septicemia por eso todos los tratamientos que le hicieron no pudieron surtir efecto, esta infeccion no se puede quitar, gracias a Dios esperanzas La operaron y está de vuelta en su habitación del hospital y está tranquila, así que estamos esperando que se desarrolle la situación.