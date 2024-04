Cristina Parodi sobre su marido Giorgio Gori: “En el trabajo era una limitación, pero aun así consiguió sorprenderme”.

Ella fue una valiente pionera: Organizó la primera edición de Tg5 Años más tarde, apareció el primer sistema de infoentretenimiento italiano, muy cierto. Con tan sólo 27 años, Cristina Parodi se ha convertido en toda una estrella. “Elegí un traje Max Mara amarillo canario con botones joya”, explica. mensajero. El 13 de enero de 1992, para su primera actuación, “me preparé como para un examen: leí y releí los guiones. Al final tuve estos pensamientos en la cabeza, aunque sabía que Enrico Mentana podía cambiarlo todo en el último momento, y lo hizo. No teníamos teleprompter porque esa llamada iba a ser una revolución, empezando por el idioma y la elección de las noticias. Muchas noticias y pocos sándwiches políticos”.

Desde muy pequeña acabó en la portada de una revista. familia cristiana: “Fue un momento de gran visión. Hemos estado muy ocupados: Éramos muy pocos, pero sabíamos que estábamos haciendo algo histórico. Estuvimos ahí desde las ocho de la mañana hasta la una de la madrugada”.

La pasión por el periodismo le llegó muy temprano: “Me encantaba escribir y en el instituto presentaba un pequeño programa de música en la televisión local de mi ciudad natal, Alessandria. Mientras estudiaba en la Facultad de Artes de Milán, me mantuve con miles de trabajos ocasionales.: Juego tenis a niveles competitivos. Fui presentador y orador en los torneos más importantes. Alguien notó mi voz por los parlantes y llámame Odeón TVcon un programa llamado Fuerza Italia.… No por Berlusconi, sino porque ganamos el Mundial. Conmigo estaban Walter Zenga y Roberta Termali, que se enamoraron mientras trabajaban, y Vittorio Veltri y Fabio Fazio, que hicieron la imitación. Luego me pasé a Mediaset».

Y Empezó con el fútbol.que debía “estudiar” “comprando”. La Gazzetta dello Sport Todos los días.” Hasta que la noticia llegó a Mediaset, ella huyó. “Mentana fue llamada por Berlusconi para dirigir la primera emisión de una radio privada. Yo, Cesara Bonamisi, Alessandro Cecchi Baoni y Lamberto Sposini fuimos los “elegidos”.. Para entender más, un día Cesara se armó de valor y llamó al entonces joven director de Canale 5, Giorgio Gori, que estaba de vacaciones en Baja California. Tuvo la amabilidad de decirnos: “Quien se sube, lo ha hecho bien”. “Habría ido incluso sin este consejo de mi futuro marido, pero este era el sello”.

Luego se fue Cristina Parodi Tg5 Dos veces, la primera en 1996, cuando recibió una oferta de alojamiento. muy cierto: «Me atrajo mucho porque era el primer sistema de infoentretenimiento italiano. El problema es que Giorgio estaba al frente de Canale 5 y aunque yo era el presentador principal de tiggì, cada paso que daba lo avergonzaba. Finalmente, Gregorio Paolini se reunió con los demás compositores y productores, excepto Giorgio. Pudieron darme el programa”.

Giorgio Gori, su futuro marido, fue más un grillete que un motor profesional.Para ella, “ese es el miedo constante a facilitarme las cosas”. Nos enamoramos en Roma: él venía constantemente a la redacción para reuniones. La primera vez que lo vi tenía 31 años, pero parecía tener 18: era el niño prodigio y era absolutamente adorable. Nos casamos en Carpenetto, en la casa de campo de mis padres, el 1 de octubre de 1995: la elección de dejar el Tigi en Roma para regresar a Milán con Verissimo también estuvo ligada a razones “organizativas” familiares.

Poco después, en La7, llegó Ray con vivir la vida Y Domingo en. Pero, incluso si “tienes que hacer muchas relaciones públicas, ve a almorzar a los pisos superiores… En cuanto terminé el trabajo quise ir a Bérgamo a ver a mis hijos. (Benedetta, Alessandro y Angélica, ed.). Fui arrogante”.

Tiene una familia unida desde hace treinta años. Christina Parodi tiene una receta para el éxito: «Se necesitan más o menos las mismas ideas y proyectos compartidos, saber dar los consejos adecuados y se necesita un poco de suerte. Todavía hoy nos decimos, cuando vamos al cine, a cenar: no hay otra persona en el mundo con la que nos sintamos cómodos. Incluso en viajes en coche solos, sin hablar entre ellos. Giorgio todavía logra sorprenderme.».