Es tan cierto que Patty Bravo ataca a Ricardo Fugli: “¿Adiós Pooh? Esa es la verdad”.

Patty Bravo no está de acuerdo y le responde a Ricardo Fogli. La cantante de “Pensiero stupendo” correspondió a su amiga y ex colega en una entrevista con Verissimo, programa de Canale5 conducido por Silvia Tuvanen. ¿Pero qué dijo Vogley? “Da la casualidad de que estaba comprometido con Nicoletta y Patti Bravo. La historia comenzó cuando todavía estaba casado con Viola Valentino, y durante las primeras semanas hicimos todo en secreto, luego empezaron a aparecer los primeros artículos. Habló claro con la prensa, pero luego el tema se hizo cada vez más grande y serio. Viola me echó de casa, y Patti era una mujer muy conocida, y se volvió muy intrusiva con el grupo. La verdad es que muy cordialmente. Y con mucho cariño, mi mejor amiga me dijo que esto se está complicando, hablando de Nicoletta y tú, esto se está mezclando y no está bien. Me preguntaron: '¿Qué decides?'”, palabras de Vogli. . Mientras organizaba el domingo con el resto de los miembros de Pooh.

Una semana después Bravo respondió de esta manera: “Yo no tuve nada que ver con abandonarlo. De hecho, desearía que se hubiera quedado. Era un grupo maravilloso, hacía piezas hermosas, ¿por qué le diría que se fuera? La despedida fue el deseo de emprender una carrera en solitario. Él decidió.” “No soy una chica muy leal”, admitió la traductora de “Doll” tras su ruptura con Fogli, con quien se casó simbólicamente en Escocia en 1973.