Kate Middleton, Cáncer y otras princesas que revelaron su fragilidad

el Diagnósticos recientes de cáncer La princesa de Gales y el rey Carlos nos recuerdan que los miembros de la familia real, a menudo mitificados por la gente corriente, son tan vulnerables como cualquier otro ser humano al riesgo de enfermarse.

Kate Middleton El viernes pasado reveló con mucha valentía su condición en un mensaje de video increíblemente emotivo y conmovedor, y agregó al final: “En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. enfermedad, de ninguna manera”. Por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. El rey Carlos hizo lo mismo. A principios de febrero pasado, cuando destacó con gran transparencia su enfermedad y fragilidad humana, apartándose completamente del estilo de sus antecesores que, por el contrario, siempre utilizaron el silencio, y no hablaron de problemas, para mostrar fuerza y ​​unidad. .

Al igual que Kate, muchos miembros de la realeza en Europa y en todo el mundo también han pasado por momentos difíciles. De profundo sufrimiento por enfermedad o tragedia familiar. Algunas princesas y reinas han decidido hablar de sus batallas con la esperanza de que su experiencia y dolor sirvan de ejemplo para otras personas que pasan por circunstancias similares. Recordemos algunos de ellos.

La princesa Victoria, reina de Suecia, y su batalla contra la anorexia

Hoy, la princesa heredera Victoria de Suecia es uno de los miembros más queridos y respetados de la familia real europea. Casada desde 2010 con el príncipe Daniel, su ex entrenador personal, la futura reina de Suecia tiene dos preciosos hijos, la princesa Estelle, duquesa de Östergötland, y el príncipe Óscar, duque de Scania. Hoy es una mujer satisfecha. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, durante su adolescencia, la Princesa sufrió anorexia, un trastorno alimentario que lamentablemente hoy en día es muy común y cada vez más incluso entre los más jóvenes y del que Victoria ha hablado públicamente en varias ocasiones, incluso con motivo de su 40 cumpleaños en un Programa en sueco. TV4 titulado “La princesa heredera Victoria, su 40 cumpleaños”.

Ser la primera en la línea de sucesión al trono sueco significó una intensa presión, que poco a poco la aplastó en una espiral de perfección. “Siempre quise hacer y ser mucho más de lo que realmente podía hacer o ser”, dijo. El palacio confirmó en su momento, en noviembre de 1997, que Victoria padecía un trastorno alimentario, tras continuas especulaciones mediáticas y una preocupación generalizada entre sus súbditos tras la publicación de fotografías que mostraban a una Victoria muy delgada mientras recibía la Medalla de la Inocencia. La princesa, que rondaba los veinte años, decidió posponer sus estudios en la Universidad de Uppsala en Suecia y viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento. “En Estados Unidos recibí ayuda profesional, lo cual es fundamental para mí. Estoy aprendiendo a expresar mis sentimientos, a poner límites y a evitar la exageración”. Fue un momento muy difícil para la princesa, pero inició una transformación y la impulsó a conocer más sobre sí misma y sus necesidades, y al final también le dio un regalo: su esposo, el príncipe Daniel. De hecho, la princesa Victoria conoció al amor de su vida en el gimnasio, gracias a las sesiones de entrenamiento que le recomendó su médico como parte de su tratamiento.

Victoria admitió que todavía siente un fuerte impulso de perfección dentro de sí misma y que hoy ha aprendido a utilizar este impulso a su favor para centrarse en su país. “El problema es que nunca estás completamente satisfecho. Pero no es completamente negativo, porque esto también se aplica al deseo de desarrollarte y dar lo mejor de ti mismo. Esto es lo que me impulsa a ayudar a Suecia”.

La Reina de España y la Reina de Países Bajos compartieron el mismo trágico destino

De un momento a otro, la felicidad de Letizia, la joven princesa de España, que estaba embarazada de su segunda hija (la bebé Sofía), desaparece, dejándola sola y desprevenida para el vacío y el sufrimiento. La noticia de la trágica muerte de su hermana menor, Erika Ortiz Rocasolano, irrumpió en su vida. Era la mañana del 7 de febrero de 2007. Erika, de 31 años, fue encontrada muerta en un departamento de Vicalfaro, donde también vivía soltera Leticia. La mujer dejó atrás a una hija llamada Carla y una familia devastada. Las tres hermanas, Letizia, Thelma y Erika, siempre estuvieron muy unidas, y Letizia atendía a Erika, que era más frágil y problemática y por tanto más necesitada de atenciones y mimos. Una autopsia reveló que la mujer murió por una sobredosis de pastillas, posiblemente tranquilizantes. Erika llevaba unos meses sufriendo depresión, tras su separación del escultor Antonio Vigo. Era una persona tímida y tímida, y odiaba la presión mediática a la que estaba expuesta como hermana de la princesa Letizia, la futura reina. Era a menudo la heroína, a su pesar, de las revistas policiales La española que especulaba sobre su vida amorosa. Doña Letizia se sintió culpable por ello y el día del funeral en el cementerio de La Paz agradeció entre lágrimas “a todos los que lloran la muerte de mi hermana pequeña”. Una pérdida repentina provocó que la reina Letizia sufriera varias crisis psicológicas y se dice que también caracterizó su carácter, pues era cruel y testaruda en ocasiones. Pero también la impulsó a comprometerse activamente con la salud mental a través de varias organizaciones benéficas. El año pasado vimos a Queen rapear “Todos tenemos miedos e inseguridades…” mientras recitaba unas letras del rapero L Showjin, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Una forma de llamar la atención sobre los problemas de salud mental que hoy en día se han convertido en una emergencia.

Una tragedia muy similar a la vivida por la actual reina Letizia de España también afectó a la reina Máxima de Holanda, cuya hermana, Inés Zorreguieta, de 33 años, fue encontrada muerta en 2018 en su apartamento del barrio porteño de Almagro. Un miembro del gobierno holandés dijo en ese momento: “Se suponía que era un suicidio”, una tragedia que conmocionó a la Reina de los Países Bajos y la llevó a emitir una declaración entre lágrimas durante su primer compromiso después del período de luto, durante su visita. . Centro de tratamiento del cáncer en Groningen: “Hoy es mi primer día de trabajo después de un período difícil. Aquí hay personas enfermas que esperan una cura. Incluso mi hermana pequeña Inés estaba enferma y no pudo encontrar la felicidad. paz…” .

Charlene de Mónaco, la princesa con problemas

Los problemas de salud que aquejaron a la princesa Charlene de Mónaco en 2021 también llenaron las páginas de los periódicos y las redes sociales con una creciente maraña de rumores y preocupación por la princesa fallecida repentinamente. La esposa del Príncipe Alberto, madre de los gemelos Jack y Gabriella, fue víctima, como la Princesa de Gales, de terribles especulaciones. De hecho, Charlene tuvo que pasar la mayor parte de 2021 en Sudáfrica, su país de origen, debido a una infección de oído, nariz y garganta, que la obligó a someterse a varias cirugías. La princesa estaba allí para apoyar su organización benéfica para la supervivencia de la vida silvestre.

La larga ausencia la alejó de Mónaco, de sus queridos hijos y de su marido, con el que ni siquiera pudo celebrar su décimo aniversario de boda. “Este año será la primera vez que no estaré con mi esposo en nuestro aniversario de bodas en julio, y es muy difícil”, escribió. La Princesa regresó al Principado en noviembre de 2021, pero continuó sufriendo problemas de salud durante varios meses, lo que la llevó a ser hospitalizada en un centro en las afueras de Mónaco para tratarse de una profunda crisis nerviosa. Mientras tanto, las especulaciones seguían creciendo, y algunos hablaban sobre el plástico. cirugía, y algunos afirmaban que Charlene ya se había escapado del palacio y del Príncipe Alberto, un tramposo en serie y padre. Dos hijos “ilegítimos”, Jazmine Grace y Alexander, incluso hablaron de un contrato matrimonial y sórdidos secretos dentro de la pareja que alimentaron la leyenda de la triste princesa, y el príncipe Alberto intentó por todos los medios apagarla diciendo que no había problemas. Meses después de su matrimonio, la princesa habló sobre su batalla que duró un año, y confesó “fue larga, difícil y muy dolorosa”, dijo. Dijo en una entrevista con Monaco Matin: “Cuando regresé al emirato, centré toda mi energía en mis hijos, mi marido y mi salud porque son mis prioridades”. “Mi salud aún es frágil y no quiero correr mucho… Hoy me siento tranquilo”.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega sufre fibrosis pulmonar crónica

También preocupa a los súbditos y fanáticos de la realeza la salud de la príncipe heredera de Noruega, Mette-Marit, a quien le diagnosticaron fibrosis pulmonar crónica en 2018. Es una enfermedad incurable que causa daño al tejido pulmonar, cicatrices internas y dificultad para respirar. Mette-Marit reveló en unas declaraciones a los medios noruegos tras su diagnóstico: “Hay muchas cosas difíciles y dolorosas en esta enfermedad, pero al mismo tiempo hay algo positivo porque te vuelves a centrar en ti misma”. “Es una oportunidad para vivir un poco más lento y descubrir las cosas que te dan energía y las que te la privan”. Debido a su enfermedad, la Princesa Heredera ha tenido que cancelar a menudo sus compromisos públicos, incluida la celebración de la Navidad del año pasado en la Capilla del Palacio Real de Oslo. También se dice que su salud podría retrasar la entrega del bastón de mando del rey Harald. Hijo Haakon 2019, la princesa le dijo a la cadena NRK TV: “Me canso rápidamente, así que hoy tengo que cuidarla mejor”. “Más yo mismo que antes”.