Alessandra Amoruso, el camarero despide a la cantante y luego se disculpa en un video y ella regresa a cenar

el restaurante esta lleno

En cambio, la historia, que tuvo lugar en el tranquilo pueblo de las montañas de la provincia, terminó con “Taraluche y vino”. Val di SolEl insólito hecho desató risas en las redes sociales. El protagonista es el cantante Amoruso, un rostro conocido de la música italiana, que involuntariamente se encuentra en el centro de un malentendido gastronómico resuelto con amabilidad y amabilidad. Desde recepción local. Todo empezó la semana pasada, cuando The Voice saltó a la fama al ganar la temporada 8 de The Voice. Talentos “amigos» Su novio va a cenar a Antica Osteria en Ossana. Los dos no reservaron y mesero en servicio – Andrea Marciano es el nombre en su perfil de TikTok – desconociendo la habilidad artística de la chica del agua con jabón que tenía delante, afirmó que no había mesas disponibles: El restaurante está completo..