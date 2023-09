La falsa heredera Anna Delvey presenta un desfile de moda pero llega la policía: está bajo arresto domiciliario

Sólo ella, la Reina del Fraude, puede hacerlo Anna Delfi SorokinLo cual, debido a la asombrosa historia en la que ella se convirtió en su heroína, convirtió a Netflix en una serie de televisión de gran éxito. El invento de Ana.. Todo el que la ha visto o leído las noticias sabe muy bien de lo que es capaz esta mujer, pero para los pocos que no la conocen, se trata de una estafadora rusa de 32 años, con ciudadanía alemana y su verdadero apellido. sorokinque alcanzó la cima de la popularidad en Nueva York haciéndose pasar por una heredera muy rica.

Historia increíblemente real

Aunque parezca un guionista en serie, es una historia real, que culminó en 2017 con un arresto y en 2019 con una condena por delitos de fraude con una pena de prisión de cuatro años en Estados Unidos, que luego se redujo definitivamente a dos años. comportamiento. Fue encarcelada nuevamente por no tener visa, la famosa tarjeta verde estadounidense. Hace aproximadamente un año, la estrella del faux socialité cumplía condena en su prestigioso apartamento neoyorquino del East Village, y a partir de ahí, ante la locura de la Semana de la Moda en la Gran Manzana, pensó en regresar a lo grande. organizando una campaña de modelaje en la azotea de su edificio.

Alfombra roja en el tejado

Aparentemente incapaz de moverse de casa, llevaba en los pies una pulsera electrónica que marcó con sus iniciales, y buscó ayuda de un conocido amigo suyo en Estados Unidos, un encargado de relaciones públicas. Kelly Cutrone Con lo cual fundó una agencia con un nombre que deja poco a la imaginación: agencia fuera de la leyliteralmente “agencia fuera de la leyEl desfile de moda fue presentado por el diseñador chino emergente. shao yang, recién graduado de la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York. De más está decir que el revuelo mediático probablemente se debió más a los organizadores que al diseñador, y atrajo a periodistas, espectadores y personalidades de toda Nueva York, creando tal sensación que también atrajo a la policía que tuvo que intervenir para restaurar el público. para limpiar el área, pero también para entender si Delvey ha violado la ley de alguna manera.

Un gran aplauso para ella.

Anna recibió a todos los invitados en su casa y realizó declaraciones, al igual que su socia Kelly Cutrone en la prestigiosa revista de moda. Dia Mundial del Agua -Ropa de mujer diaria- Dijo: Anna es la reina de la cultura pop, visionaria, dulce y de fuerte personalidad. Reiterando su decisión de seguir trabajando con ella también en el futuro, con un podcast que lleva su nombre. Espectáculo de Anna Delvey. Luego, Delvay se defendió declarando nuevamente a la misma revista que no era una falsa heredera y que la historia que se contaba sobre ella, incluso la de Netflix, era un poco ficticia: “ Cualquiera que se moleste en mirar mi caso entenderá que ésta no es la historia. Sólo soy alguien que intenta descubrir cómo avanzar en la vida. He cometido errores que se han vuelto de conocimiento público, solo tengo que lidiar con ellos de manera diferente a quienes los cometen en privado. “.

Estafa genial

Aunque el espectáculo no terminó bien después de la llegada de la policía, cabe señalar que Delphi sabe muy bien cómo llamar la atención y cómo hacer que se quede. Entonces, mientras incluso las estrellas estadounidenses e internacionales más importantes se mudaban para los desfiles de moda, Anna trasladó el desfile a su casa, sabiendo muy bien que incluso con la llegada de agentes, habría cobertura global del evento. En definitiva, un genio, aunque sea un fraude.