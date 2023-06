Interesante en opinión, ese periodista que…

La vi (Cardinalita de Georgia) besarlo. ella (Sonia Sarno) que baila el coccarini con Fiorello. y otro es (Adriana Panettiere) están todos ocupados celebrando con Kara. Obviamente de Trieste hacia abajo. Tres profesionales periodísticos impecables, ciertamente en el lugar, unidos por una gran pasión (que es también su trabajo de vida): contar todos los días sobre Tg1 para los espectadores. Lo cual es obviamente, sin embargo, después del hack. británicoal estilo de la BBC, impreso por el director Maggioni Y apreciado por muchos, ahora de Gran Bretaña, decidí acercarme un poco más a otro formato periodístico, que, en Londres y sus alrededores, es el más popular: tabloide. Con su contenido fantástico, friccicarelli, raya incluso en el chisme. Por el amor de Dios, no hay tetas ni culos en Tg1. Pero parece que a nuestros Tres Jinetes de Mama Ray les hubiera gustado hacer alguna noticia propia. Lo que estaba estrictamente prohibido para quienes trabajan con las noticias, es casi moralmente incorrecto, pero sobre todo, especialmente en el Rito Romano (y en un momento muy católico) de Tg1, simplemente impensable. Solo piensa en otro gran personaje como Ángela Buttiglionefuncionando a mediados de los años ochenta, toda la primera república, Ante Leteram es una emisora: muy serio y también muy guapo.

berlusconismo Luego, entre las décadas de 1990 y 2000, con la llegada de Berlusconi, incluso las mujeres Tg1 comenzaron a romper el molde. Dar su opinión trepando barreras, como hicieron las dos primeras firmas Tiziana Ferrario Y María Luisa Bossi quien dejó en polémica a la administración con la línea editorial de aquellos años. Hoy, sin embargo, los tiempos han cambiado aún más, ya que los periodistas que también están en Saxa Rubra se liberan de sus miradas simples y caras ceñudas obligatorias, y cruzan la pantalla de una manera más colorida. A veces sucede porque es inevitable. ¿Quién puede detener el amor por otro lado? Sobre todo si, como en el caso de Cardinalita de Georgia y Cesare Cremonini, floreciendo a primera vista. O mejor dicho, en la primera entrevista. Entonces Comparte el amor También escribió una introducción de The Marches of Tg1 a las 20.00 horas en Instagram debajo de una imagen en la que aparece abrazada al cantautor. Por otro lado, como admitió la propia Giorgia con un vestido amarillo muy brillante en los últimos días de Francesca Vialdini entrevistada por ella. gratis Él «En Tg1 este año hicimos muchas cosas. También llevamos el piano al estudio e hicimos cantar a Gigi d’Alessio”. Se vuelve glamoroso y también es obviamente un tono ligeramente fresco.

cara real – Para perturbar la paz ha llegado la primera noticia italiana, siempre en los últimos días. fiorello Que, en la ola de entusiasmo y éxito ¡Viva Rai2! No dudó en inventarse alguna novedad, improvisando un dibujo que no conocía Sonia SarnoTg1 intro a las 13:30 Según Fiore ella tenía un disco como ‘la bailarina en Fantástico’ y por eso salieron a bailar juntas la noche vuela. Glamour para todas las versiones, en definitiva. Incluso para la mañana cuando una de las reinas del alba es la estoica Adriana Panettiere Quien de pronto no se entregó a bailar, sino a escribir un libro que celebra Chica ideal En concreto, Rafaela Cara, con motivo de su 80 cumpleaños. La obra también bendecida por la histórica deidad tutelar de Tg1 muestra a la redacción, vincenzo molica Quien explicó cómo, en su libro, Adriana Panettiere revela el rostro verdadero, más humano y auténtico del ícono de nuestro hermoso país por excelencia. Una cara en la que el nuevo Tg1 obviamente también ha decidido, algo conscientemente, inspirarse. Si realmente quisiera parecerse a Kara, tendría más de una garantía de éxito.