¿Cristina Scoccia lista para salir a Isola dei Famosi? Eso es lo que él dijo

L’isla famosa Ahora ha llegado a su fin y es uno de los héroes indiscutibles de esta edición de reality show a Canal 5seguro que era cristina scoccia. el anterior una monja Hice varias amistades Playa fantasma Pero también discutió con muchos náufrago por ejemplo, helena sacerdotes.





cristina scocciaSin embargo, durante su estancia en HondurasTambién habló sobre su historia de amor sin revelar muchos detalles. Usuarios en socialPor eso, empiezan a sospechar: la ex monja está en una relación con A.J hombre o con uno mujer?





Esto fue lo que dijo durante una conversación con él. Pamela Camassa.









cristina scocciaHablando con Pamela CamassaDijo que no ve la hora de terminar esta experiencia en la isla para volver a encontrar a su amor y durante su entrevista habló sobre las “señales”: “No quiero esconderme más.

¿Cómo lo haces? Te escondes de las cosas de las que quieres avergonzarte. Ya no me escondo como soy en mi propio proceso de liberación, de escudos pero también de etiquetas y planos. Me refiero a detener una serie de cosas. Después de que este amor se liberó, es como si me quitara la armadura que tenía puesta porque tenía miedo de equivocarme. Siempre siento ojos en mí, y todavía tengo esa cosa. Pero basta, no son otras personas las que viven nuestra vida, sino nosotros. Cuando eliges vivir como quieres, ganas. Y ahora decidí vivirlo como lo siento».

cristina scoccia Siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada, por lo que nunca va demasiado lejos en su relación. Sea lo que sea, la ex monja dijo que la persona que la esperaba afuera estaba allí EspañaDonde vive actualmente también.

