GF Vip y Wilma Goich desenmascarados por Edoardo Vianello: “Tuvo otro”

Edoardo Vianello y los antecedentes del eventual matrimonio con el rival: toda la verdad

En esta séptima edición de Gran Hermano VIP Estamos descubriendo muchos aspectos nuevos sobre Wilma Goich, tanto en relación a su persona como a su historia. Pero en las últimas horas, Thepipolgossip ha transmitido unas palabras de Vianello, su exmarido, sobre el final de su matrimonio, que duró catorce años desde 1967 hasta 1981. Poner fin a su historia, explicó Eduardo, habría sido como La infidelidad de Gwish no es solo una fuga, sino amor. “Se acabó entre nosotros porque ella tenía otro hombre. No niego que me he permitido algunos altibajos, pero siempre sin implicación afectiva. El matrimonio para mí no estuvo en entredicho hasta el día en que mi mujer me dijo que por fin había entendido el verdadero significado de la palabra ‘amor'”. También me dijo que no me había amado a mí, sino a otro hombre. Todavía recuerdo estar estupefacto”.

Lo que pasó después de la ruptura: Wilma Jewish y su esposo siguieron viviendo juntos

Eduardo Vianello Explica que tras este doloroso descubrimiento llamó a su suegra para tratar de hacer entrar en razón a Wilma y salvar el matrimonio, pero que la intervención de la mujer habría empeorado la situación. Mientras intentaba salvar su historia, Vianello también intentaba entender quién era el hombre que de alguna manera había contribuido al final de su matrimonio. Sin embargo, los dos continuaron viviendo juntos durante cuatro años, tanto por algunos compromisos laborales como también y sobre todo para preservar la serenidad de su hija Susanna. Sin embargo, el ambiente en la familia se vio comprometido y Susana sufrió mucho por esta situación, al punto que Vianello a menudo la encontraba llorando. Cuando Wilma y su hija se mudaron a otro lugar, Eduardo dijo que trató de expresar su afecto.

Renacer en la casa de Gran Hermano Phoebe: ¿Puede renacer una historia de amor?

Sin duda, en casa descubrimos muchas facetas nuevas Wilma Gwishuna mujer que decide arriesgarse contando el dolor de perder a su hija, Susanna, así como el final de su matrimonio.

Sin embargo, sorprende la maravillosa relación con la que nació Danielle Dal Moro. Wilma encontró un referente en hombres y mujeres anteriores y no ocultó que sentía un gran cariño (usó la palabra amor). Muchos se preguntaron si la historia podría nacer a pesar de la diferencia de edad, pero ninguno de los dos parecía pensar en tal aspecto.