La verdad sobre Paolo Maldini sobre su despedida del Milán: “Me expulsaron por malas relaciones en el club. La decisión se tomó hace meses”.

Paolo Maldini del Milán se despidió de los rossoneri hace seis meses. Los propietarios, en la persona del presidente Jerry Cardinale, decidieron despedirlo y sustituirlo por un personal. Si bien desde hace algún tiempo hay rumores sobre ofertas de Arabia Saudita por él. Ahora el ex lateral de Sacchi y Capello decide contar su versión de la historia. El comienzo, en la entrevista realizada a Enrico Coro RepúblicaEse amor por la comunidad sigue siendo incondicional. Considerando que “si el club se vende por 1.200 millones y los nuevos propietarios quieren un cambio, tienen derecho a hacerlo”. Pero rechaza la acusación de individualismo: “Confunde el deseo de ser responsable de las decisiones que requiere el rol. La discusión diaria es una bendición”.

mercado

Maldini lo explica: “Un exfutbolista de primer nivel está acostumbrado a ser evaluado cada tres días. He crecido como gerente y durante los primeros seis meses me sentí inútil. Leonardo me dijo: Recién estás aprendiendo. No es fácil comunicarse con un fondo americano o un CEO sudafricano”. Si bien niega que él y Frederic Massara no compartieran objetivos en el mercado: “No tenían ni querían firmar con la autoridad. : Ni siquiera para obtener préstamos. Todo Una compra por parte del CEO y de los propietarios. Seleccionamos a los jugadores, y a veces el presupuesto desapareció. Es normal que a veces interfieran en las selecciones deportivas, alterando los equilibrios económicos. La acusación de no estar involucrados. Es injusto. Para Ibrahimovic, muchas “reuniones”. Luego relata lo sucedido el 5 de junio: “El Cardenal me dijo que Masara y yo íbamos a ser expulsados. Le pregunté por qué y me habló de las malas relaciones con el director general Forlani. Le dije: ¿Te he llamado alguna vez para quejarme de él? nunca”.

Supuestos y entradas

Y continúa: “También hubo una broma suya sobre el partido de semifinales que perdimos contra el Inter, pero los motivos me parecieron un poco débiles. como se llama SuposicionesLos objetivos de la temporada eran: asumir la eliminación de la Liga de Campeones, pasar de ronda en la Liga Europa y clasificarse para la próxima Liga de Campeones. Esta semifinal generó al menos 70 millones de dólares en ingresos adicionales y una cantidad récord de patrocinio e ingresos. los boletos. Los activos presupuestarios recientemente aprobados se relacionan con el año fiscal 2022-23, con Suposiciones Muy concentrado”. Maldini dice que la decisión se tomó hace meses y que alguien estaba al tanto. “El contrato, por dos años con opción de renovación, me fue adjudicado el 30 de junio de 2022 a las 22 horas: es demasiado impopular. para despedirnos después de ganar la liga”.

Ganar la Liga de Campeones

Según Maldini, Cardinale pidió a la dirección ganar la Liga de Campeones: “Dejé claro que se necesitaba un plan de tres años. De octubre a febrero lo preparé con Massara y un amigo consultor: 35 páginas sobre estrategia sostenible y la necesidad de un salto de calidad, enviadas a Gerry, dos de sus colaboradores más cercanos y al CEO Forlani. Sin recibir respuesta. Y de nuevo en el mercado de fichajes: “De 35 adquisiciones, nos disputa De Kittilari, que tenía 21 años. Si eliges niños de esta edad, la tasa de fracaso es mayor. Hay que atenderlos, ayudarlos, mimarlos y traerlos de vuelta. Por otro lado, después de tres meses de trabajo, Boban, Massara y yo fuimos convocados a Londres por los propietarios y ejecutivos y prácticamente deslegitimados: no les agradaban Liao, Bennacer y Theo. Pero se necesitaba un camino. “Siempre recuerdo dónde empezamos”.

presupuesto

Maldini añade que no conoció el presupuesto del mercado de fichajes hasta junio. “Antes de mi despido, Fabiani me dijo una palabra muy baja. Tomé nota de eso. Después de que nos fuimos el presupuesto se duplicó. Venta neta de Tonali. ¿Reducción? “Haríamos todo lo posible para no dejarlo ir. Nunca estuvimos en contra de una gran venta, pero no era necesaria. Para Sandro, gastamos una quinta parte del valor del dominio público y tuvimos que mantener acaloradas discusiones con el director general y los propietarios: ni siquiera la región lo quería. Exploradores». Luego atacó al presidente Scaroni, quien afirmó que después de su despedida el grupo directivo se había vuelto más unido: “Nunca preguntó si era necesario animar a los jugadores y al personal. A menudo lo he visto irse cuando los rivales empataron o tomaron ventaja, tal vez solo para evitar el tráfico, pero en el momento previsto en la primera fila del torneo. Tengo un concepto diferente de compartir y de grupos. “Lo mismo puedo decir también de los dos directores generales, Gazidis y Forlani”.

Paso y ancho del árabe.

Por último, Maldini afirma que el estadio también fue motivo de conflicto: “No podía afrontar un proyecto con entre 55.000 y 60.000 asientos, casi todos corporativos. Estaba luchando por un estadio más grande y con algunas localidades populares. Teniendo en cuenta la media de más de 70 mil en San Siro, tenía razón”. Respecto a Arabia, dice que las alternativas del Milán son limitadas para él, considerando que no quiere ir a trabajar a otro club italiano: “Me encanta ganar y edificio Podría ser La Península Arábiga es una idea.

Lea también: