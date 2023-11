Franco Zuccala, periodista del periódico Dominica Sportiva, muere en el minuto 90 a la edad de 83 años – Corriere.it

Desde 1958 ha seguido todos los acontecimientos deportivos más importantes, pero en su carrera no sólo hubo espacio para el deporte: entrevistó a personas como Nelson Mandela,Henry Kissinger (que falleció hoy), Gianni Agnelli y Sophia Loren, así como los más grandes héroes del fútbol, ​​desde Pelé hasta Diego Armando Maradona, desde Johan Cruyff hasta Franz Beckenbauer. Escribió “Il Re di Broccolino”, “Champions Forever” y “Brividi Mondiali”, colaboró ​​en artículos como “Cien años de la Serie A” y produjo 19 vídeos de fútbol.

En 2014, hace nueve años, el ex capitán Gianluigi Buffon y el ex entrenador Cesare Prandelli le regalaron una camiseta. numero nacional 50 Durante medio siglo después de los Azzurri. Para Zucala este no fue el único reconocimiento. También se le atribuyó «Niña y de Honor» Recibió el Premio al Deporte de la Federación Internacional de Cine y Televisión por su dilatada carrera y fue galardonado con un título “honorario” en “Ciencias de la Comunicación” de la Universidad de Columbia en Nueva York.