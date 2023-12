Biatlón en vivo, Sprint femenino Oestersund 2023 en vivo: ¡Lisa Vittuzzi no está en su mejor momento ya que es novena! Ganimono gana, Wehrer ocupa el puesto 17

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

Dorsal iniciación

15.53: Desafortunadamente, Trabucchi no pudo entrar entre los 60 primeros, ya que se encuentra en el puesto 66 a 2’46’. No estuvo lejos de clasificarse en la persecución, a pesar de los tres errores.

15.47: Dos errores más de Trabucchi

15.46: Guigonnat consigue mantenerse por delante de Vittozzi, que sube a la novena posición

15.45: Guigonnat lucha contra Vittozzi por el octavo puesto

15.43: la sueca Johansson se desempeña bien y no comete errores de pie y ocupa el puesto 28

15.39: Falta de Trabuczi en el suelo

15.38: Auchentaller finaliza en el puesto 46, a 2’19” del líder, Guigonnat no comete errores con los pies y ocupa la sexta posición tras dos polígonos. Podría entrar en el top 10

15.33: Comola con un retraso de 2’04” ocupa el puesto 33 en la meta y estará allí en la salida de la persecución. No se sabe si esto será suficiente para la zona de puntos.

15.30 horas: Un error de Ochenthaler estando de pie, en la 41.ª posición

15.29 h. No habrá otras entradas entre los diez primeros. Estos son actualmente los diez primeros del ranking: Jeanmonnot (Fra), Knotten (Nor), Arnekleiv (Nor), Preuss (Alemania), Voigt (Alemania), Tandrevold (Nor). ), Johansen (Wola), Fitozzi (ETA), Brorson (Suecia), E. Öberg (Suecia)

15.27: Buena actuación de Johanssen, que aventaja a Vittuzzi a 15 centímetros del italiano, que desciende a la octava plaza

15.27: Chevalier es 10º en meta, a 100 centímetros del líder

15.27: Brorson se sitúa detrás de Vittuzzi en la octava posición

15.25: Cero de Komola, dos faltas de Chauveau

15.24: Hauser es 15.º en la meta, Johansen es 5.º después de los campos de tiro y Persson es 9.º en la meta

15.24: Cero en el terreno para Ochenthaler

15.23: Hitesh ocupa el puesto 14 detrás de los italianos

15.20: Basler en el puesto 13 en la meta, a 56 pulgadas del líder, Wehrer en el 12. a 55 pulgadas del líder

15.19: Jeanmonot lidera la clasificación con 8 pulgadas y se lleva la victoria

15.18: Falta de Komola en el suelo

15.18: Pearson es noveno tras dos polígonos y faltas en el segundo

15.17: Arnekleiv mantiene una ventaja de 7 décimas en meta sobre Voigt, pero Knotten la aventaja por 9 pulgadas

15.16: En la meta, Tandrevold es tercero, a 5 pulgadas del líder.

15.15 h: ¡Zero Weirer y cero pasajeros de pie también! Wehrer VIII y Basler IX

15.14: Oberg se acerca a Fitozzi con tres errores y Hitesh es tercero sin errores tras el segundo campo de tiro.

15.14: Vittuzzi se acerca a 15 pulgadas y es tercero, es poco probable que permanezca entre los 10 primeros

15.13: Jeanmonnot cierra a cero y se sitúa en cabeza tras dos polis con 9″ sobre Arnekleiv

15.12: El Prius llega primero a la meta, el Prius segundo con un tiempo de 1″ y H. Oberg tercero con un tiempo de 24″. Vittozzi pierde mucho con los patines, no está en su mejor momento y se nota. Cuatro errores de Presaz. Simon terminó 38 pulgadas detrás en la línea de meta.

15.12: Naughton no comete errores de pie y ocupa el segundo lugar detrás de Arnicliffe

15.11: Arnecliffe aventaja con 30 centímetros a Vittuzzi, que pierde en la última vuelta.

15.11: Error de Arncliffe, Tandrefold en tercer lugar, a 3 pulgadas de Fitozzi

15.10: ¡Dos errores de Tandervold en los pies!

15.09: Hitesh es tercero impecable, a 6 pulgadas de Tandrevold en el primer campo de tiro. Trineos de velocidad alemanes. Hauser fue eliminado por falta en el suelo

15.08: Falta de Ferrer en el suelo y dos faltas de E. Oberg estando de pie, y la plataforma se aleja demasiado del sueco.

15.07: VIITOZZZZIIIIIIIIIIIIIII!!! ¡Doble cero y vuelve a ponerse en cabeza!

15.07: ¡Liing no se equivoca y está a 15 centímetros de Voigt!

15.06: Jeanmontot no cometió ningún error en el suelo y terminó tercero, a 7 pulgadas de Tandrevold, Simon cometió su segundo error estando de pie.

15.05 h: Segunda falta de Preuss estando de pie y dos faltas de Preuss en el suelo

15:04: Wierer se aleja 13 pulgadas en el kilómetro 1,3

15.03: Arnecliffe no comete errores y ocupa el segundo lugar, a 3 centímetros de su compañera de equipo, Naughton comete falta en el suelo y Voigt de pie.

15.02: Tandervold no comete errores y es rápido, tomando la delantera después del primer campo de tiro con una ventaja de 14 pulgadas sobre Voigt.

15.01: Falta de Magnusson en el suelo

15.01: Tandrevold está al frente en la entrada del campo, Leigh no comete errores y está en tercer lugar a 4 pulgadas de la cabeza.

15.00 h: Falta de E. Oeberg en el suelo, la quinta con una distancia de 8″. H. Oeberg también cometió una falta estando de pie, su segunda falta.

14.59: ¡Cero de Lisa Fitozzi! No muy rápida, está en segunda posición, a 3 pulgadas de Voigt.

14.58: Error de Simone en el suelo al principio y queda en sexta posición con 19. Vittozzi entra en la gama 12 pulgadas detrás de Preuss

14.57: Error en el suelo de Preuss que es segundo a 7 pulgadas, Stremos no se equivoca pero está a 16 pulgadas

14.56 h: Zero de Voigt, que tarda demasiado en el campo de tiro pero aventaja a 9 pulgadas a Dmitrenko

14.55 h: E. Oberg tiene el mejor tiempo en los 900 metros, Vittuzzi en el kilómetro 1,3, a 3 pulgadas de él

14.54 horas: Simón se sitúa a 8 centímetros del Prius en el kilómetro 1,3

14.53: Fitozzi ocupa el tercer lugar, a 2 pulgadas de H. Oberg a 900 metros, Simon cuarto a 3 pulgadas

14:53: Cero de Irwin, Voigt a la cabeza tras 2,1 km

14.53: El Prius lidera en el km 1,3, 3 pulgadas por detrás del H. Oberg que comete una falta en el suelo

14.52: Lisa Fitozzi vs.

14.52: Prius es segundo por 1 pulgada después de 900 metros

14:51. Fuerte segundo puesto por 4 pulgadas y Voigt tercero por 5 pulgadas en 900 metros

14.49: H. Oeberg aventaja a Gasparin con 8 pulgadas en el kilómetro 1,3

14:47: A 900 m de altitud, Oberg está 6 pulgadas por delante de Irwin.

14.45: Hannah Oberg está en la puerta. Dorsales de italianos: Vittuzzi 14, Basler 29, Ferrer 30, Comola 49, Ochenthaler 61, Trabuczi 90.

14:44: Condiciones climáticas ideales, sin viento, temperaturas alrededor de -13 grados, visibilidad perfecta

14.43: Observando claramente a la transalpina Julia Simon y también a Justine Preysaz, que ya ha ganado en esta nieve. Entre las que lograron la marca en Östersund en la salida también se encontraban la noruega Ingrid Lande Tandrevold y la austriaca Lisa-Theresa Hauser. También hay que prestar atención al deseo de redención de los suecos, que en el primer partido no tuvieron un buen desempeño.

14.41 horas: La batería de los máximos favoritos está llena: los alemanes quieren confirmar las cosas buenas que han surgido en la primera semana de competición y los franceses y noruegos aspiran al podio.

14.39 horas: Ferrer es el deportista que más veces ha conseguido ganar en Östersund, cinco veces, al igual que la noruega Tora Berger.

14.36: Los italianos quieren volver a ser campeones en la segunda carrera individual de la temporada. Por Italia, además de Dorothea Ferrer y Lisa Vittuzzi, serán titulares Samuela Comola, Hannah Ochenthaler y Rebecca Basler.

14.33: La ausencia de Lisa Vittuzzi en el relevo del miércoles se hizo sentir e Italia, que habría aspirado a la victoria o al menos al podio, se vio obligada a conformarse con el octavo lugar debido a varios errores en el campo de tiro.

14.30: La ciudad sueca suele organizar una competición tras otra. Por otro lado, estamos hablando de los “grandes clásicos”. La capital de Jämtland entró en el calendario del circuito rosa a partir de 1988-89 y se ha convertido en una cita fija desde la década de 2000, habiendo sido también sede de dos Copas del Mundo (2008, 2019).

14:27: Después de la victoria de Lisa Vettuzzi en la competición individual la semana pasada, hoy es el primer día de carrera de la temporada y los italianos todavía quieren ser campeones en un contexto que les gusta especialmente.

14.25: Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del sprint femenino de 7,5 km previsto en Östersund, carrera inaugural de la segunda etapa de la Copa Mundial Femenina 2023-2024.

