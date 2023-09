“La Superliga es una locura, pero no me gusta hablar de mis éxitos”.

presidente Asociación Europea de FútbolAlejandro Severínen una entrevista con el sitio web esloveno N1que abarca diversos temas, entre ellos Súper aleaciónexcluir Rusia De las competiciones europeas y Que los clubes saudíes son del discurso Liga de Campeones.

Severin dijo:Súper aleación? En general, no me gusta hablar de mis éxitos y, entre todos los temas que abordamos a diario, ni siquiera tengo tiempo para analizarlos. Definitivamente fue uno de los eventos más importantes del fútbol, ​​eso dice todo el mundo. El fútbol no sería el mismo si no hubiéramos parado este proyecto, esta idea loca. No veo ningún potencial para esta idea, al menos en los próximos 20 o 30 años. Lo que sucederá a continuación es realmente difícil de predecir.“.

“La Liga de Campeones no será como la Premier League”.

Entonces sobre Súper aleación, Severín añadió: “Ya le he dicho a L’Equipe que quienes lo digan Liga de Campeones Es un poco como si la Premier League no conociera el fútbol o no quisiera saberlo. En la Liga de Campeones, cada país tiene la posibilidad de clasificar a su campeón. Actualmente participan 32 equipos, pero la próxima temporada serán 36 equipos. Por tanto, se abrirán cuatro plazas más. Es cierto que para poder calificar hay que aprobar las calificaciones, lo cual tiene sentido. Pero comparándolo con superaleaciones cerradas…“.