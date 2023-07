Juventus Casey, las peticiones del Barcelona y el plan de Giuntoli para convencer a Frank | primera página

La Juventus tiene un plan, Cristiano Giuntoli en particular. Y es un plan que en líneas generales también pinta bien para el Barcelona, aunque no se ha encontrado un acuerdo sobre la evaluación general y la fórmula: en resumen, la negociación todavía está lejos de poder definirse realmente en el fondo, y mucho menos en los detalles. Pero ese no parece ser el mayor obstáculo cuando se trata de Frank Casey en el Continassa. La convicción brota del entorno de la Juventus, pero al jugador le sigue faltando (si no siempre) el factor más importante en una negociación. Porque las primeras respuestas recibidas de la dirección de la Juventus son las de aquellos que primero quieren entender mejor su papel en el Barcelona y luego tal vez explorar el mercado en la Premier League inglesa o la liga muy rica en Arabia Saudita. Estrategia – Las reacciones se registran en Juventus, pero con la confianza de los entendidos aún logran convencer a Casey y su séquito, quizás sin prisas. Por otro lado, primero hay que gestionar los fichajes, sobre todo en el mediocampo: Arthur está allanando el camino, Denis Zakaria espera la final del West Ham, y el tema vinculado a Boston McKinney parece más complicado. Entonces, la trama Vlahović-Lukaku es una prioridad hoy en día dada la falta de urgencia en el centro del campo, al menos en términos numéricos. Y Luego trabajamos despacio, buscando un acuerdo con el Barcelona que parece posible aunque no esté muy cerca: el Barcelona quiere al menos 20 millones, la Juventus no pasará de los 15, y la distancia entre el derecho de compra y el compromiso semiautomático es realmente uno arriba. Esperando el momento de la conducción de Giuntoli para convencer a Kessié, y quizás aprovechar un mercado que de momento sigue dando vueltas.