Arthur, soy reacio a fichar pero hay optimismo. Punto en las conversiones. Viola Garden y … Política

Hay optimismo, y la conversación entre entrenador y jugador fue un motivador importante, pero está claro que cuando se trata de números, nunca es automático. Arthur ciertamente no es parte de los planes de Allegri, y la Juventus necesita encontrar un alojamiento que le guste al jugador, al igual que los bianconeri todavía le deben una deuda a Viola. Gran número para comprar Vlahović Es más fácil lidiar con el futuro de dar y recibir. En pocas palabras: ¿Arthur es realmente morado? De momento no, pero hay grandes posibilidades y optimismo por todos lados. Debería estar cerrado entre esta noche y mañana. Pero, ¿cuál es el proceso? La discusión ya despegó y está claro que los sospechosos de siempre aprovecharon inmediatamente la oportunidad para disparar… (Guccini docet), sin conocer al jugador y sin saber qué le había pasado en los últimos tres años.

Arthur llegó a la Juventus procedente del Barcelona en un intercambio con Pjanic, con un enorme valor de setenta millones, a cambio de Surrey lo hará Que, sin embargo, fue torpedeado al final de la temporada a pesar del scudetto. Lo digo para recalcar que Italiano juega un fútbol parecido en principio al de Sarri, pero también en el Barcelona donde fichó a Arthur en sustitución de Xavi, por lo que las características técnicas son perfectas. Arthur es un jugador profesional de gran técnica, además sabe defender atacando el balón, Debe jugar en espacios reducidos. Está en su mejor momento cuando sus camaradas lo admiran más. Evidentemente en el contrafútbol, ​​que juega la Juventus de Allegri en los espacios largos, pero también en el juego del Liverpool para recuperar y retomar los espacios, un jugador como Arthur no tenía sentido. Ha jugado poco en los últimos tres años y es cierto, pero es bajito y No tiene problemas deportivos. Y como es su mentalidad, es alguien que lucha y no se rinde, y desde luego no se dejó llevar por Jovic, sólo para que lo entendiera. No es muy rápido, pero necesita que el equipo que lo rodea se mueva sin balón para desarrollar intriga y ser efectivo. Tal vez Nueva Torreira O el Jorginho que tuvo Sarri en el Napoli, el punto bajo de un centro del campo de tres, pero con Mandragora protegiéndolo y el fútbol italiano, también podría quedarse en una línea de dos.