Plata para Gregorio Paltrinieri y bronce para Domenico Acerenza en los 5 km – Corriere.it

Confirmación para el joven de 28 años de Karpi, quien también se llevó la plata en el Campeonato Mundial de Budapest el año pasado., pero llegó aquí a Japón después de que varios problemas físicos le hicieran perderse seis semanas de entrenamiento. «Estoy muy contenta, ni me imaginaba que lo haría tan bien, nadé mejor que el domingo también porque estoy mejor. Recuperé algo de energía y estar en el podio es genial. Puse todo lo que tengo en él “. Siempre está Wellbrock por delante, y el desafío también se repetirá en los queridos 1500 m en la piscina: “No quería dejarlo pasar, generalmente no estoy contento con el segundo lugar, pero esta vez esta medalla me quita todas las dudas y me doy cuenta de que ser fuerte. No tenía muchas expectativas pero salió bien.