Israel “Rehenes en el hospital de Rantisi”. El círculo se estrecha para Hamás

Israel está cerca de lograr su objetivo: encontrar y liberar a los rehenes en poder de Hamás. Durante una conferencia de prensa, el portavoz de las fuerzas de seguridad israelíes, Daniel Hagari, mostró imágenes del sótano del hospital Al-Rantisi en la ciudad de Gaza y dijo que el ejército tenía pruebas de que allí había rehenes: “Debajo del hospital, en el sótano, encontramos “Un miembro de Hamas. Centro de comando y control, chalecos explosivos, granadas de mano, rifles de asalto AK-47, artefactos explosivos, juegos de rol y otras armas”.

Mientras tanto, las negociaciones para la liberación de los rehenes no han concluido. La Casa Blanca dijo que entre ellos también se encontraba un niño estadounidense de 3 años cuyos padres murieron en el ataque del 7 de octubre. El grupo terrorista palestino reiteró que el intercambio de prisioneros sólo podría tener lugar si fuera “completo”, es decir, con la liberación de todos los prisioneros palestinos. Mientras tanto, funcionarios de inteligencia que hablaron con The Washington Post revelaron cómo Hamas planeaba provocar un conflicto no sólo en Israel sino en toda la región a través del ataque del 7 de octubre. Según el periódico estadounidense, la intención de las milicias palestinas era lanzar un ataque de proporciones históricas contra Israel con la esperanza de provocar una reacción sin precedentes por parte de Tel Aviv.