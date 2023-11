“Sólo un intercambio completo”. Un niño estadounidense de 3 años fue secuestrado por terroristas

Actualizaciones destacadas







Hay una foto enviada desde el infierno del Hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, y reeditada por Reuters: Muestra a diez recién nacidos que hasta hace unas horas estaban en incubadoras que ya no funcionan. Los niños se acuestan en dos camas y la única fuente de calor es el aire acondicionado. El Dr. Ahmed dice: “Esperamos perder más y más, día tras día”. De los 39 recién nacidos ingresados ​​en el hospital Al-Shifa, tres de ellos ya han fallecido. El ejército del Estado judío dice: “Hamas impidió que el hospital recibiera 300 litros de combustible. Está prohibida la evacuación inmediata de treinta recién nacidos”. El gobierno israelí dijo que estaba dispuesto a evacuar a todos los niños. El ejército añadió ayer: “Estamos organizando la operación”. El director del hospital, Muhammad Abu Salamiya, anunció: “Si Israel lo permite, Están listos para una evacuación inmediata”. UNICEF y la organización hablan. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas expresaron “ataques inaceptables a hospitales”. La Unión Europea pidió una tregua humanitaria inmediata. “Hasta ahora, como afirma el primer ministro Netanyahu. En una entrevista con CNN, cien pacientes han sido evacuados del hospital Al-Shifa, tal como solicitamos: “No hay ninguna razón para que se queden y sean explotados por Hamás”. Si Netanyahu dice: “Es posible llegar a un acuerdo sobre los rehenes”, Hamás está boicoteando las negociaciones precisamente por la situación en el hospital Al-Shifa.

Vale la pena señalar que el ejército israelí cree que el comandante militar de Hamás, Yahya Sinwar, se esconde en la zona del centro de salud. Pero los combates a las puertas del hospital provocan la condena internacional. Estados Unidos está presionando a Netanyahu para que preste más atención a evitar víctimas civiles y pacientes: el apoyo de otros países e instituciones está disminuyendo. Asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan: “No queremos ver batallas en los hospitales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” por la situación en el Centro de Salud de Shifa. Este hospital, así como el hospital Al-Quds, han sido cerrados debido a la falta de combustible y electricidad, y el Dr. Fadel Naeem escribe que en la actualidad sólo hay un centro de salud en funcionamiento en la ciudad de Gaza, que es Al-Quds. Hospital Árabe. Mi familia: Cientos de heridos llegan aquí. Ante las crecientes críticas por el asedio al hospital, Israel respondió publicando archivos de audio de conversaciones telefónicas entre un alto oficial militar y el personal de los hospitales de Shifa, Rantisi y Al-Nasr, que fueron evacuados. instrucciones. Además, el ejército explicó que había activado un corredor humanitario directamente desde el hospital Al-Shifa con un cese de ataques de siete horas para quienes quisieran partir hacia el sur. Pero el caso del hospital Al-Shifa, donde no sólo los recién nacidos, sino también los adultos infectados siguen muriendo porque ahora es imposible tratarlos (ayer, el Ministerio de Salud de Gaza, y por tanto Hamás en su lado político, habló de cinco víctimas por falta de electricidad), lo que complica la mediación con rehenes. Comencemos con una declaración atribuida por Reuters a un funcionario palestino anónimo: Hamás suspendió todas las negociaciones sobre la liberación de los rehenes debido a su gestión de la cuestión del hospital Shifa en Gaza. Por otro lado, en una entrevista con CNN, Netanyahu repitió la frase que lleva el significado final: “No habrá alto el fuego sin la liberación de los rehenes”. La verdad es que las negociaciones están en curso y en curso. NBC, otra cadena estadounidense, afirmó, citando como fuente a un funcionario de la administración Biden, que había un acuerdo inminente sobre “la liberación de 80 mujeres y niños entre los rehenes” a cambio de que las mujeres y adolescentes palestinas fueran retenidas en Israel. Sin embargo, no hay confirmación. En otra entrevista posterior, Netanyahu se mostró optimista: “Es posible que haya un acuerdo sobre la liberación de algunos de los 239 rehenes retenidos por Hamás. Creo que cuanto menos hables de ello, más posibilidades tienes de lograrlo. La presión militar es lo único que puede conducir a un acuerdo”. Brett McGurk, asesor principal del presidente Biden para Oriente Medio, viaja a Israel y otros países de la región para ayudar a liberar a los rehenes.

Pero ayer, la distancia entre el Gobierno israelí y Estados Unidos también se agravó sobre el futuro de la Franja una vez terminada la guerra y Hamás sea aniquilado, al menos en los planes de Tel Aviv. Netanyahu rechazó la idea de confiar la administración de los territorios a la Autoridad Nacional Palestina, y por ello le dijo a Abu Mazen: “La autoridad civil debe cooperar para lograr dos objetivos: el primero es desmilitarizar Gaza y el otro es eliminar el extremismo. de eso. Y debo decir que, lamentablemente, la Autoridad Nacional Palestina ha fracasado en ambos aspectos”. Estados Unidos afirmó lo contrario. Sullivan: “Debe haber un liderazgo político unificado en Cisjordania y la Franja de Gaza”. Entonces, la Policía Nacional Afgana. “A largo plazo, por supuesto, dependerá de cómo se administrarán Cisjordania y la Franja de Gaza al pueblo palestino”. Según The Times of Israel, Estados Unidos pidió aclaraciones sobre las declaraciones de Netanyahu en las que dijo: ” Israel mantendrá su responsabilidad por la seguridad en Gaza”. No sólo eso. Netanyahu ataca una vez más al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: “Él criticó a Israel en lugar de a esos brutos, Hamás”. Guterres respondió: “La “Las leyes de la guerra requieren la protección de los civiles y el ejército israelí no hace eso en Gaza. No se pueden utilizar las cosas terribles que hizo Hamás para justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”.