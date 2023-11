Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Hezbolá atacó sus posiciones tras lanzar los cohetes. Rey de Jordania: “La región podría explotar debido a las violaciones de Israel”

06.14 AM – Asharq Al-Awsat: FDI, nuestra guerra no es contra el pueblo de Gaza

“Estamos haciendo todo lo posible para minimizar el daño a los civiles, ayudar en la evacuación y proporcionar suministros médicos y alimentos. Nuestra guerra no es contra el pueblo de Gaza”. Así, en las redes sociales, las FDI aparecen en un vídeo de incubadoras de recién nacidos dirigiéndose al Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza. “La sala de pediatría del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza necesita ayuda – como explica la portavoz en el vídeo – e Israel está dispuesto a ayudar. Hemos hecho una oferta formal a los funcionarios de salud de Gaza para transferir incubadoras a la Franja de Gaza para ayudar al departamento de pediatría del Hospital Al-Shifa. Se están haciendo grandes esfuerzos para garantizar que estas incubadoras lleguen sin demora a los niños de Gaza. Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza”.

El rey jordano Abdullah advirtió que cualquier escenario, incluido… Reocupar partes de la Franja de Gaza Por parte de Israel, exacerbará la crisis, y que la continuación de las “violaciones” israelíes en Cisjordania y Jerusalén podrían “empujar a la región hacia una nueva dirección”. Explosión». Así lo informó la agencia oficial de noticias Petra, citando a The Guardian. El rey añadió que la “solución militar o de seguridad” no tendrá éxito, subrayando que los orígenes del conflicto son la ocupación y la privación del pueblo palestino de sus derechos. Abdullah dijo esto en una reunión con políticos jordanos, incluidos ex primeros ministros y el presidente del Senado. Gaza no puede ser separada Del resto de los territorios palestinos Pidió el fin de la guerra y la reanudación del proceso político sobre la base de dos principios. “Cualquier otra forma terminará fallar Llevará más lejos Ciclos de violencia y destrucción.“, añadió.