Inter, Samardzic arriesga saltar: Exceso de exigencias. Messias a Génova | Mercado de fichajes, noticia del 11 de agosto

18:52 – Besiktas en Bernardeschi

(Michele Capello – Redacción de gianlucadimarzio.com) El Besiktas quiere a Federico Bernardeschi. Las negociaciones están en marcha para traer al ex Juventus de vuelta a Europa: un contrato por valor de 4 millones por temporada está listo para él

18:24 – Napoli, Celta de Vigo es optimista con la venta de Gabri Vega

(Michele Capello – Redacción de gianlucadimarzio.com) de España lleva al optimismo por el acuerdo entre Napoli y Celta de Vigo por Gabri Veiga, que se cerrará por 35 millones de euros más bonificaciones, sin acuerdo sobre la proporción de reventa en el futuro. Sin embargo, de momento, no hay confirmación por parte del club italiano: tardará un tiempo en llegar al acuerdo final.

18:11 – Samardzic-Inter, parada repentina: los pedidos aumentaron repentinamente

(Michele Capello – Redacción de gianlucadimarzio.com) Lentitud en definir las negociaciones entre Inter y Lazar Samargic. Ya había acuerdos y el centrocampista ya había pasado el reconocimiento médico con los nerazzurri, pero el fichaje nunca se concretó. ¿la razón? Las exigencias económicas de la comitiva del jugador esta tarde, en una reunión en la sede de los nerazzurri, aumentaron repentinamente. Ahora, el Inter tendrá que valorar si acepta o no las nuevas condiciones para poder fichar.

17:55 – Aston Villa, estreno del Galatasaray para Zaniolo

16:53 – Génova, Messias se somete a exámenes médicos

16.26 h – Lazio: Luca Pellegrini y Rouvella cedidos (obligados a comprar)

(Valentino Della Casa – Redacción gianlucadimarzio.com) La Lazio soluciona el problema con Luca Pellegrini y ya hace doblete. Todo estaba hecho no solo por la llegada del lateral, sino también por la llegada de Rouvella: una cesión con obligación de compra para ambos jugadores de la Juventus, por un valor total de 21 millones de euros. 5 millones de Pellegrini, 16 de Rovella. Ahora, los últimos detalles burocráticos deben resolverse antes de las visitas y las firmas.

15.57 h – Neymar negocia su rescisión con el PSG: En el Barcelona por 13 millones al año

Las horas de Neymar como jugador del Paris Saint-Germain están contadas. De acuerdo con lo informado en los diarios españoles -y en particular El Chiringuito Televisión – El brasileño y el club están en contacto para llegar a la rescisión del contrato que une al crack brasileño con el conjunto parisino. Se busca una solución rápida que pueda solucionar el nudo ante la firme decisión del brasileño de marcharse de París. El deseo del jugador es precisamente volver a Barcelona y, según Radio Ibérica, lo hará Listo acuerdo por 13 millones anuales durante dos años, más opción a un tercero.

15.38 – Beltrán en el camino: “La Fiorentina tiene un buen proyecto, lo elegí”

El delantero argentino, Lucas Beltrán, partió en la madrugada de esta mañana, esperando mañana en Florencia, donde será sometido a reconocimiento médico y probablemente será presentado a la afición tulipanera por la noche, al margen del partido amistoso que jugará la Fiorentina. . contra OFI Creta. En Argentina, Beltrán hizo unas declaraciones a la prensa asistente, confirmando que también ha estado en contacto con su compatriota Paulo Dybala y el interés de la Roma. “La Fiorentina me sigue con interés desde hace tiempo, tienen un proyecto muy bueno y los elegí”, confirmó Beltrán. READ Copa del Mundo, Francia le da al Giro un regalo especial: ¡Razón!

15.23 h – PSG a Mbappé: “Si no renuevas, tendrás que despedir plantilla”

15.06 h – Brighton, de Zerbi: «¿Caicedo? Pueden comprar nuestros grandes nombres, no nuestras almas”.

“Ya me olvidé de Moisés, estoy muy orgulloso de los muchachos que tenemos en el equipo”. Así lo ha dicho el técnico del Brighton, Roberto De Zerbi, en la víspera del partido ante el Luton y en relación con el caso vinculado al mediocampista Caicedo, a medio camino entre el Liverpool que ha puesto 128 millones en el plato y el Chelsea que estará listo para el relanzamiento. , con la fuerza de una palabra pronunciada por el jugador con el que se ha entablado efectivamente el entendimiento económico. Baja importante para el técnico italiano, pero el exjugador del Sassuolo está con ganas y no defrauda, ​​aprovechando la coyuntura para cargar el ambiente. “Queremos seguir mejorando y luego los grandes clubes pueden comprar a nuestros jugadores, pero no pueden comprarnos a nosotros ni a nuestras almas”.

14:53 – Musa se presenta: «Milán, no puedo esperar. Me gusta hacer de todo en el mediocampo”.

“Estoy muy feliz de estar aquí y no veo la hora de jugar y ayudar a mis compañeros”. Así Younes Moussa, el nuevo centrocampista del Milán, en su rueda de prensa de presentación. El estadounidense, nacido en 2002, llegó procedente del Valencia y firmó contrato hasta 2028. “Creo que soy un jugador al que le gusta hacer de todo en el centro del campo, ser agresivo, empujar el balón hacia adelante. Tengo mucha fuerza”. Luego habló de su exentrenador, Gattuso: “No hablé con él, pero tengo que contactarlo”.

Younes Moussa: Los cuatro pasaportes, Gimnasio, Baloncesto, Quién es el nuevo estadounidense del Milán Refuerzo en el mediocampo para el Milan Le encanta el gimnasio y el baloncesto. Academia con Arsenal

14.18 h – Luis Enrique: “Dembélé es 99% París Saint-Germain”

13:13 – Kane, visto bueno: despegue de Londres hacia Bavaria

Los últimos detalles de la negociación que le llevaría del Tottenham al Bayern de Múnich están ultimados. Harry Kane se fue de Londres a Múnich, habiendo recibido todo de su ahora ex club. Una vez en Alemania, se someterá a los habituales reconocimientos médicos, que ya ha anunciado el club bávaro. Según informes de los medios británicos que inicialmente decían Y el Tottenham frenó la salida del delanteroAl final, los términos del acuerdo no cambiarán: el delantero inglés, un año después de la expiración de su contrato con el Tottenham, se mudará a Alemania por un monto de poco más de 100 millones de euros.

Mientras tanto, el ex máximo goleador de Inglaterra Alan Shearer bromeó en las redes sociales, publicando una foto compuesta también tomada por la BBC, en la que estaba vestido como piloto de avión, esperando a que Kane abordara, con la leyenda “Vamos Harry, es hora de vete!” “.

13.08 h – Lazio, idea de Lloris

Seguir Favorito No solo Handanovic. en orbita LacioComo portero que aportaría una gran experiencia al vestuario (tal como le gustaría a Maurizio Sarri), también está Hugo. loris, excapitán de la selección de Francia (con la selección que conquistó, y levantó a los cielos, el Mundial de Rusia 2018) y ex Tottenham, club del que se lanzó el 30 de junio en busca de otras aventuras. Están a salvo en Francia: según informes el equipoY Lloris estará listo para jugar en Italia, para vestir la camiseta de la Lazio, luego de 11 años en Londres, con el Tottenham. Por otro lado, será un refuerzo importante para el equipo de Surrey; En cambio, para el portero francés será una nueva aventura en otra liga. También porque la Lazio, tras el segundo puesto de la temporada pasada, jugará la Champions League con el Napoli (campeón de Italia), el Inter y el Milan. Cabe recordar que Loris, como muchos otros campeones, recibió ofertas de Arabia Saudita. Se esperan novedades en las próximas horas. Hace unos días, sin embargo, la perspectiva de un aterrizaje temerario en la capital Handanovic, el excapitán del Inter, que se liberó el 30 de junio del club Viale della Liberazione y busca equipo. Tanto el esloveno como Lloris son perfiles adecuados para Sarri, que busca jugadores con experiencia como Vice Providel. READ Este es el joven de 17 años despedido por Mourinho

12:43 – Roma, Paredes en sustitución de Matic (que, sin embargo, no responde al Rennes)

(Valentino Della Casa – Redacción gianlucadimarzio.com) Los problemas de la Roma con Matic: El jugador debe dar una respuesta definitiva sobre el Rennes, al que busca desde hace tiempo, y sobre el hecho de que quiere quedarse en los Giallorossi. Es por eso que Thiago Bento toma precauciones: el nuevo nombre es Paredes, quien regresará habiendo jugado ya de 2014 a 2017 (con un descanso en el Empoli). Le dio una oportunidad al jugador del PSG, pero confía en Matic y en una posible acometida del Galatasaray, al que trata desde hace tiempo, y del Chelsea. Sin olvidar a la Lazio, que lleva tiempo presionando al exjugador de la Juventus.

12:22 – Kane en el aeropuerto, impedido por el Tottenham

Parecía que todo estaba hecho para el traspaso de Harry Kane al Bayern de Múnich, donde hoy están previstas las revisiones médicas, pero el delantero fue literalmente sancionado en el aeropuerto por la dirección del Tottenham. Todavía no va de camino a Alemania y parece que ya está de vuelta en su casa cerca del aeropuerto de Londres Stansted, esperando noticias. El Tottenham desmintió a Sky Sports el rumor que había corrido según el cual el club inglés iba a suspender al delantero para modificar el acuerdo con el Bayern de Múnich.

12:21 – Cagliari, por el medio campo peleó el marfileño Catena

El Cagliari ha formalizado la llegada del jugador Etienne Catena al conjunto rossoble, que ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2026. Defensa, marfileño de Yopougon, Catena nació en 2004 y creció en la cantera de la Roma, donde jugó en la ‘Sub 17’ entre los años 2019 y 2021, luego pasó al Sporting de Lisboa para la temporada 22/23, luego completó en Primavera de Pescara. Katina tiene pasaporte italiano y forma parte del Giro d’Azur, habiendo competido ya en competiciones de las selecciones juveniles nacionales Sub-15, Sub-18 y Sub-16.

12:01 – Napoli, la renovación de Mario Roy hasta 2026 READ Entrenamiento de la Juventus: fuera de Cuadrado. Noticias de Continassa

11:50 – Roma Marcus Leonardo: ¿Dónde estamos?

(Andrea Molinari – Redacción gianlucadimarzio.com)marco leonardo reportado santos Ya no jugará para el equipo mientras el actual presidente permanezca en el cargo. El brasileño ni siquiera salió para el partido contra Fortaleza, luego de promesas que el club no cumplió. Ahora le pasa el balón a la Roma: los giallorossi no pueden esperar más a que se abra el traspaso.

11:32 – Inter sobre Arnautovic: petición del Bolonia

(andrea sirena) El Inter quiere traer de vuelta a Arnautovic a Milán. Si él es el atacante, Tomiyasu del Arsenal es el atacante.

10:47 – Liverpool, 130m a Caicedo

10:29 – Urbano Cairo: “Torino quiere fortalecerse, Ricci nunca ha estado en el mercado”

10:18 – Inter y Milán: qué funciona y qué necesita mejorar

(Pablo Tomaselli) Dos hermosos descapotables destacan en la parrilla de salida del campeonato. Es una pena que el mes de agosto resultara más frío de lo esperado, y a la hora de ponerse la capota, tanto Inter como Milan demostraron que aún les cuesta protegerse de la mejor manera. Es fisiológico, sobre todo para los que más han cambiado, es decir, el equipo de Pioli. Y el empuje de ambos es bueno, también porque los caballos están destinados a aumentar y sobre todo el Inter debe completar un apartado imprescindible como es el ataque.

09:56 – Fiorentina, el Cabral oficial al Benfica

La Fiorentina formalizó anoche la transferencia de “ciertamente los derechos de rendimiento deportivo del futbolista Arthur Cabral al SL Benfica”. El delantero brasileño de 25 años firmó contrato hasta 2028 con el club lisboeta, que también dio a conocer las cifras de la operación: 20 millones de euros más 5 relacionados con los goles de la ficha del jugador, blindados con la condición de emitir 100 millones de euros .

09:14 – Juventus, un jugador fuera

(Andrea Molinari – Redacción gianlucadimarzio.com) estrecho acuerdo entre Génova Y juventus para obtener un préstamo invierno: El acuerdo se encontró sobre la base de 10 millones para comprometerse a comprar en términos (seguridad y presencia).

08:57 am – Kane ha decidido: Se va al Bayern de Múnich

harry kane Solución de reservas: será un nuevo jugador en Bayern Mónaco. La oferta de los bávaros fue aceptada, un rico contrato de cuatro años por valor de más de 10 millones de euros por temporada. el espuelas Ya había dicho que sí a la oferta de 110 millones de alemanes. Kane se espera en Alemania por la tarde para los exámenes médicos.

08:46 – Lazio, Rufella de Juventus está impresionado