Declaraciones de Aquilani, Canistrelli y Tramoni

Desde la sala de prensa de Frosinone, el técnico nerazzurri Alberto Aquilani, con la ayuda de los jugadores Cannistrelli y Tramoni, habló tras la derrota y eliminación de la Copa de Italia. Sus declaraciones a continuación

Aquilani: “Creo que los muchachos jugaron un buen partido, incluso si llegó la derrota. Debería darnos conciencia de nuestro potencial porque estamos jugando contra rivales en la Serie A, y eso nos puede llevar a la confianza para debutar en el campeonato. I No vi la diferencia en la clasificación y eso me hizo muy feliz, en mi opinión es lo más importante que resultó del juego Frosinone. La presión arterial alta que teníamos era parte del juego y valió la pena porque jugamos más fácilmente en la segunda mitad.No nos gusta empezar enseguida con un partido menos que aplazamos y no sabemos cuándo, no es algo que podamos Lamentablemente, controlarlo.Los comienzos de Miguel Veloso han sido positivos, todos lo sabemos él y es un jugador que nos aporta atractivo, calidad y experiencia”.

Canstrelli“Tuvimos un buen desempeño, especialmente en defensa, aunque tuvimos algunas dificultades en la primera mitad, obviamente relacionadas con las máquinas que aún necesitan clasificarse. Tenemos que tener confianza porque lo estamos haciendo bien. Todos tenemos las mismas ideas que Aquilani nos inculca. Lo sentimos. Estamos perdiendo, pero nos concentraremos en el campeonato, ansiosos por obtener la primera victoria lo antes posible. Nuestra idea es jugar siempre, pero tenemos que entender cómo los competidores nos presionarán tiempo después tiempo.”

mateo atardecer: “Hicimos un buen partido, pudimos hasta marcar, pero no lo conseguimos. Todavía tenemos que mejorar algo, quizás el último paso y un poco de semilla, pero el camino es el correcto. Jugamos mucho mejor en el segundo tiempo que hicimos en el primero A dos semanas de que comience el torneo, podemos decir que estamos tratando de poner en práctica todos los dictados tácticos de Aquilani.

