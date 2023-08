Génova, al estilo Juego de Tronos de Invierno: defensa de la Juventus con Dragosin-Fogliaco

en casa Génova La última compra realizada en orden cronológico es la de Connie DeWinterdefensa nacido en 2002, llegó cedido con opción de juventus. La exposición del futbolista en las redes sociales de Rossoblu fue muy especial.

“Se viene De Winter”, el defensa va al Génova

Ayer, el Génova participó en la Copa de Italia (partido en el que se lució de inmediato Mateo Retigi), informó la adquisición de Defender en su sitio web de la siguiente manera: “Conny de Winter es un nuevo jugador de Genoa. El defensa belga nació en Amberes el 12/06/2002llegó procedente de la Juventus con una fórmula de cesión con opción y posible obligación de compra ante el cumplimiento de determinadas condiciones. La temporada pasada vistió la camiseta del “Empoli”, con la que disputó 14 partidos en el campeonato de Primera División de Italia. ¡Bienvenido!Pero lo que hizo sonreír a los fanáticos de Rossoblu fue la foto que se tomó el propio jugador, este último junto al televisor y los gráficos en la pantalla: “Se acerca DeWinter‘, con una clara referencia (también en el guión) a la serie de televisión Game of Thrones, cuyo eslogan es específicamente ‘viene el invierno“que al decir,viene el invierno“, jugando así en nombre del futbolista. Mientras tanto, la llegada de De Winter añade una pieza más a la defensa del Genoa, que vuelve a teñirse de blanco y negro. El central nacido en 2002, de hecho, no es el único ex -Juventus para formar el back setter Para grifos…