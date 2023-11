Meriti, el primer gol nunca se olvidará y la Juventus sigue la estela del Inter

La Juventus vence a la Fiorentina con el primer gol de Meretti en la Liga italiana y sigue empatada con el Inter. Cagliari el sábado, y tras el descanso, el enfrentamiento directo

El primer gol nunca será olvidado. Los aficionados viola también lo recordarán durante mucho tiempo, dado que la derrota lleva la firma de aquel Meriti nació y creció a base de pan y yuvi. Un gol en todas las categorías, incluso en la Premier League, y siempre viste la camiseta de rayas blancas y negras. Obtener la exposición de su marca agrega prestigio al éxito. Un gol que llevaba tiempo gestando, que Allegri casi esperaba en vísperas del partido contra la Fiorentina y que “Miri” celebró con la emoción de ese niño que todavía no se ha rendido con él, y que, poco a poco, Poco, tiene ya más de cincuenta apariciones, va tomando la apariencia del ser humano que lleva dentro. Tuvo que esperar diez partidos en este torneo -no todos disputados- y sumar diez minutos a los que serían los primeros seiscientos segundos memorables de su carrera.

un ejercicio – ¿Mérito sí o Mérito no? Quizás la elección sea obvia dada la ausencia de… Pogba, Frijol y con la manta corta en defensa, pero con el desconocido factor Allegrata siempre a la vuelta de la esquina, no es del todo seguro. Después de probar (algunas) alternativas (lógicas) en la preparación del partido, la elección final recayó en el centrocampista piamontés y su buen estado de forma garantiza la imprevisibilidad ofensiva sin limitar la correcta cobertura delante de la defensa. Un constante ida y vuelta que culmina en el gol que corona el trabajo en equipo. Si no el único, es uno de los pocos en cuanto a velocidad y precisión. Porque la Juve este año es: la mejor versión, Sólido y seguroque hace un año.

Alegre – La sonrisa final de Allegri es su mejor tarjeta de presentación para garantizar que aquellos que se sienten arrastrados a los comentarios posteriores al partido no duerman tranquilos. “Sería un error hablar de victoria sin reconocerla Inter, Milán y Nápoles Sin embargo, están por delante de la Juventus en la reconstrucción de un proyecto ganador”. Actualmente, el torneo rodea de rojo el nombre del Milan y sitúa al Inter y a la Juventus casi al mismo nivel, separados sólo por dos puntos, pero también por otros diez goles marcados. Por eso, después de un tercer partido casi a lo largo del torneo, los nerazzurri pueden sentirse, con razón, superiores a sus rivales, a la espera del enfrentamiento directo en Turín, dentro de dos semanas, para sumar (o quitar) esperanzas. y certezas. Una cosa es segura: La Juventus no brilla Pero no hace brillar ni siquiera a quienes no lo atacan con convicción.