Hombres y mujeres, Manuela Carrero dejó el trono: despedida y motivos

Hoy sábado 21 de octubre de 2023 son los nuevos episodios de la serie. hombres y mujeres: La antigua cara de Temptation Island., Manuela Carrero, él decidió irse antes de tiempo El trono. Descubramos qué pasó en los avances publicados por la página de Instagram de Lorenzo Bugnaloni.

Manuela CarreroDecidió dejar el trono porque anunció que estaba segura de que tanto su prometido, Michelle Longobardi (que había eliminado durante el episodio anterior) e Carlos Marini Realmente no estaban interesados ​​en eso. Ambos estuvieron presentes en el estudio. michelle Regresó para despedirse y le dejó una carta que le escribió.

cristiano fuerte Hizo trabajo en el extranjero con Valentina y la besó mientras estaba en un trono brandon No hubo conversación.

Acerca de El trono está arriba, Gemma Galgani Es un conocimiento constante de bruno Salieron juntos anoche. cierre definitivo de Silvio y Donatella. Gabriella, una nueva dama, viene a buscarlo. Gianni Baila con Roberta de Padua Incluso la besa para mostrarles a los hombres del público cómo se hace. Provocando a Gemma y Bruno.

manuela Fue anunciado en septiembre entre nuevos tronistas para el lanzamiento. Recién salido de una rupturaEl ex seductor Luciano Ponzo Conocido en Temptation Island en 2021, A Sonrisas y canciones de televisión. Habló de su aventura en trono Ella revela las características de su hombre ideal.

“Hoy quiero un hombre que pueda acompañarme en mi cambio. Necesito seguir adelante. Quiero que el hombre indicado, si realmente es el hombre indicado, conozca a mi familia y a mis nietos”. […] ¿Y si eres un romántico? Hasta el enésimo grado. Me gusta escribir, pido pretendientes que me escriban, me gustan las cosas sencillas. Tampoco creo en el amor a primera vista porque no estoy obsesionado con la apariencia exterior. Prefiero alguien con menos abdominales y gestos más cariñosos. Con Luciano estoy cansado de los malentendidos. Tomé el asunto en mis propias manos y lo dejé, aunque todavía lo amaba. […] Aprendí mucho. Hoy soy independiente y saludable. “Puedo decir que soy una mujer verdaderamente feliz”.