“Ella es en realidad un sindicato y es millonaria”. Selvagia Lucarelli golpeó a Wanda Nara

En el primer episodio de ““bailando con las estrellas” No faltaron provocaciones y tendencias Selvagia Lucarelli Dirigida a Wanda Nara, cuando esta última aún no había tomado el camino correcto, no pasó desapercibida. Quienes esperaban una chispa entre el jurado y el argentino no quedarán decepcionados por lo ocurrido inmediatamente después de la actuación de Lorenzo Tano y Lucrezia Lando. Cuando la pareja terminó el baile, de hecho, Wanda Nara Objetó el cero que Guillermo Marioto le dio al hijo de Rocco Siffredi y Lucarelli no perdió la oportunidad de plantearle a Nara al respecto.

¿Qué pasó en la pista?

Lorenzo Tano y Lucrezia Lando estuvieron entre los primeros en actuar en el primer episodio del espectáculo de Mille Carlucci. La pareja no quedó impresionada con su habilidad y de los distintos votos, Marioto recibió un cero. Antes de Lando y Tano mandar Del jurado sin polémica, pero cuando Carlucci se contactó con el “Salón de las Estrellas” y Wanda Nara apareció como protagonista, la presentadora aprovechó para preguntarle a la argentina su opinión y esta última inmediatamente se quejó. “ No pensé que fueran tan estrictos. Se les podría haber dado crédito al menos una vez por estar en el camino correcto”. dijo Nara claramente sorprendido. Sus palabras sonaron más como una consideración personal ordinaria que como una real. ControversiaPero eso fue suficiente para irritar a Selvagia Lucarelli.

Lo que le dijo Lucarelli a Wanda Nara