Bendita primavera, nadie toca a Loretta Jogi

Hay quienes escribieron en estas horas que no se cumplió la promesa, es decir, se llevó a cabo la ceremonia. Pero hay que invertir la lógica: a lo sumo hubo poca celebración

Nadie toca a Loretta Jogi. Porque los grandes artistas siempre deben ser respetados. Y porque, seamos claros, al aceptar regresar a la televisión con un programa unipersonal, la balanza está más del lado de los riesgos que de los beneficios. ¿Qué tenía que ganar por ello? bendita primavera? nada. ¿Qué tenía que demostrar después de 63 años en el negocio? nada. en lugar de asumir Tal vez teniendo en cuenta las críticas positivas, pero también los juicios agudos y la mezquindad de tuitear mucho a quienes deciden los horarios y escriben listas de reproducción mientras descansan en el sofá de casa. Con una O, Loretta no pudo resistir la presión y volvió al espectáculo, que es lo que mejor sabe hacer, pero con un pedido obligatorio: nada de autocelebraciones nostálgicas. Hay quienes escribieron en estas horas que no se cumplió la promesa, es decir, se llevó a cabo la ceremonia. pero Hay que invertir la lógica: a lo sumo hubo poca celebración. Una con su trayectoria, discografía y talento, se merece una buena dosis.

Maurizio Costanzo, una persona que conocía bien a los italianos y su muy corta memoria, argumentó que la celebración debe ser cuando los grandes artistas están vivos y no cuando ya no están. ¿Quién olvida el especial con Vittorio Gassman, Monica Vitti y Alberto Sordi y el evento en los “tres clips” de Bongiorno-Vianello-Corrado TV? nadie. Raffaella Carrà, otra resistencia a la autorrevelación, capituló con Boncompagni y Japino y no hubo espectáculo en el que no volviera a proponer sus grandes éxitos. Porque a través de ellos también se une el pacto con el público. Una mirada hacia atrás sin la cuota nostálgica, como mucho con la dosis justa de melancolía – , más progresista. Digamos también a las nuevas generaciones: niñas, niños, no os acostumbréis a la mediocridad. Sepa que hubo una temporada en la que Goggis y Carràs, aunque con historias personales y carreras muy diferentes, eran la norma. Hoy soy la excepción. Y Goggi es una excepción viva, que ha sabido surfear con éxito durante sesenta años. El mérito del talento, gracias al cual llegó al corazón de las personas. y disciplina Lo mismo apliqué para volver a la escena. No quería cantar, la convencieron de eso y volvió a estudiar con un entrenador. ¿Resultados? Uno de los momentos más intensos del primer episodio de bendita primavera Fue entonces cuando cantó (En vivo, sin reproducción: ¡salud por las manchas!) voy a nacerY Una pieza icónica de su repertorio la escribió Mango: un grito de renacimiento, clamado en el dolor de la trágica máscara griega.

Esperemos, entonces, que Goggi cante más en los próximos episodios. y que el programa tiene menos momentos hablados porque hay muchos en su mejor momento. Los de Vespa y Amendola fueron los que menos convencieron, igual que Sharakah no brilló brezo parisi (¿Todavía se opone a Cuccarini? Qué aburrido. Mucho mejor cuando canta y baila). Quizá la inversión de la formación diera un mayor impulso al espectáculo, porque los bloques más deliciosos fueron los de la segunda parte con Chiara Franchini -sí, ella es capaz de ponerse al servicio del espectáculo: esta es la espero que regrese en al menos otro episodio, desde el tributo a las canciones de Goggi, que es de Obviamente un fan suyo, hasta la audición surrealista en Sanremo mujeres con Luca Bizzari y Paolo Kissoglu (Excelentes hombros y también muy buena como cantante casera que imitaba la voz de Fanoni Te quiero. De las otras personificaciones, la más divertida es el retrato políticamente incorrecto de la reina Isabel). Los dúos de fantasía, con Mietta y Anna Tatangelo actuando virtualmente con Mia Martini y Whitney Houston, fueron un poco incómodos pero igualmente exitosos: algunos recuerdan el formato Dream Duets, pero uno piensa inmediatamente en Paolo Limiti que tuvo a los demás Manuela Villa con su padre ( No en vano, entre los coautores de Goggi se encuentra Salvo Guercio, un preciado recuerdo histórico de la televisión, que comenzó su carrera con Limiti.)

No todo salió bien, hubo falta de conexión entre un momento y el siguiente del espectáculo y también la emoción de lo inesperado. Tal vez eso no sea una coincidencia. Las calificaciones fueron tibias, casi 3 millones con una participación del 18,6%, frente a frente con buenos dias mama 2Ficción con Raoul Bova. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el público, drogado por dos décadas de programas de telerrealidad y talentos, ahora no esté completamente acostumbrado a este tipo de programas? muchisimo. Y no es cierto que la variedad esté muerta: simplemente no está hecha para durar tres horas de horario estelar. Benedetta Primavera es un programa muy completo, con una excelente dirección de Cristiano D’Alisera, escenografía con clase de Marco Calzavarra y una soberbia coreografía de Lacio (desde el Factor X hasta la gala del Mundial de Qatar, ahí está su firma). Por eso hay que protegerlo. Sobre todo porque debutarán en Canale 5 dentro de dos semanas Pío y Amadeo: enviarlo chocando contra ellos, eso sería realmente injusto.