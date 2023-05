Tauro y Virgo tienen lenguas largas

A la espera de la luna llena del próximo domingo, el ranking del horóscopo más afortunado para la semana del 29 de mayo al 4 de junio de 2023, ve a los signos de Agua y Fuego enamorados. Las emociones, de cualquier tipo, ciertamente no van a parar.

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones

En el ranking de los signos zodiacales más afortunados de tu horóscopo de esta semana del 29 de mayo al 4 de junio de 2023, Venus sigue endulzando los signos de agua mientras que Marte trae la pasión entre las placas de los signos de fuego.

Horóscopo, ranking de los signos más afortunados para la próxima semana

Hacia el final de la semana, observe si Mercurio se une a Urano al mismo tiempo que la fase lunar de la luna llena. ¡Es imposible limitar las ideas y también las diferencias!

12. Acuario

No es el momento de hacer esas cosas sutiles como explicarle a tu pareja que odias cómo se enrollan los espaguetis en la mesa o cómo se acuestan en el sofá. Es imposible que no se dé cuenta de tus bocanadas de intolerancia y no es evidente para él que quieres quemarlo cada vez que habla con alguien por teléfono. Nivel de paciencia: ¡Policía dirigiendo el tráfico en la carretera de circunvalación!

Tu horóscopo del 22 de mayo de 2023

11. Capricornio

¡Todavía durante toda la semana, tendrás esa actitud profesional que no puede esperar para disparar un 4 en el libro mayor! Estás abierto al diálogo como una señal de “no hay cambio” y tu cabeza es un radar de fallas y errores que necesitan ser corregidos. No te interesa ser amable sino justo. Estricto y justo.

10. Libra

¡Ve armado querido Libra y además por tu lengua larga será necesaria una licencia de armas de fuego! Cuánto te encanta cuando captas miradas que realmente deberían mantenerse alejadas de ti. Ser el foco de la discordia y generar envidia te excita bastante. Malvado pero sexy!

9. Escorpio

Si puedes, te acostarás boca abajo como un labrador o un gato ronroneante. Usted también tiene la misma riqueza intelectual, con todo respeto al Cuarteto. Pase lo que pase, querrás gruñir o maullar, ¡pero no se te ocurre nada más inteligente que decir!

8. Virgo

La persona más observadora probablemente notará una fuerte caída en su rendimiento. Eres muy bueno como detective en la famosa poesía de El huevo, pero definitivamente estás menos concentrado en poner cada idea en acción incluso antes de que otros puedan anotarla en el diario. En resumen, estás manipulando, sí cariño, solo tú.

7. Aries

¡Marte a tu favor te mantiene listo como un motociclista en un semáforo en naranja! Sgasi Es un placer y no puedes esperar a que alguien diga aunque sea una palabra con el acento equivocado para destrozarlo como un león con un canario. Digamos que las medias tintas no serán tu primer mérito.

6. Tauro

Eres muy cuerdo e incluso sabio. De esos ahorros en el banco y optimización de gastos. También estás listo para “siempre” como el príncipe azul del cuento de hadas. Por supuesto, que Marte esté en tu contra significa que si no respondes “Yo también quiero eso” en medio segundo, instantáneamente te vuelves paranoico.

5. Piscis

El amor permanece, ¡pero Eros se enfría como mozzarella en una pizza unos minutos después de que sale del horno! ¡Por otro lado, eres el mejor amigo que podríamos desear al otro lado del chat cuando necesitamos quejarnos y abrazar más que una solución real!

4. Géminis

Estás calentando cuando el entrenador te dice que es tu turno de salvar el juego fofo. Aquí, Géminis, estás lista para lucir tus tacones de aguja y tu camisa de plumas aunque vayas a la despedida de soltera todos los días. La simplicidad no es realmente lo tuyo, pero está bien.

3. león

Marte está en tu signo y podrías ser tan atrevido como una grúa que toca la bocina cuando uno cruza la calle silbando pensando. la delicadeza de este desconocido. Pero debes saber que no eres tan sexy, fuerte y encantador como ahora.

2. Cáncer

Tienes una sonrisa seráfica de cáncer que fue tomada como modelo por los pintores sieneses para dibujos de angelicales querubines. Realmente tienes el aura de un sabio maestro de yoga que no se ve afectado por ningún dolor en el trasero. ¡Cualquiera que te mire de cerca casi puede ver un campo magnético a tu alrededor que atrae la buena suerte!

1. Sagitario

Nada ni nadie podrá quitarles la gran sonrisa a los que finalmente llegaron a lo más alto del ranking de los signos más afortunados de la semana. Siéntete tan ligero y potente como una bicicleta cuando inflas los neumáticos y pedaleas cuesta arriba con el viento a tu favor. ¡Te salvarás de las semanas no tan calurosas que has tenido hasta ahora!