“Vecchietta”, “Ofendida” Katya por Davide “Cuidado como hablas, estoy roto”

para cada Katia RicciarelliY David Silvestri Siempre ha sido un punto de referencia para ella desde su entrada. Pero en las últimas horas, el actor la enfureció tras su salida. romper el equilibrio de nuevo Aparentemente han sido arreglados dentro de la Casa del Novia VIP Tras la intervención de Signorini.

Así, la cantante de ópera se convirtió en protagonista de una nueva explosión, esta vez contra David Culpable de acusar a su anciana novia de “la vieja”. Definición absolutamente desapreciada Ricciarelli que también participan carretilla, por lo que me ofendí:

Me ofende que definitivamente sea mayor que tú, ¡pero estoy orgulloso de ello! ¡No me estés tomando el pelo, sería como si dijera que eres un enano!

Entonces Katya, muy alterada, la dejó rumbo a sus habitaciones, seguida de David que seguía disculpándose y luego de Silent Barrow. Más tarde, durante un enfrentamiento con los dos chicos, Ricciarelli rechaza sus disculpas:

No quiero una disculpa, ¡tienes que tener cuidado con lo que dices! Valeria se enojó hoy porque alguien le dijo “Valeriona”. Y ella viene y me dice “Vieja” y (Barrow, editor) repite “¿Qué tienes con esa vieja?” ¡No! Malditos *chicos! Tengo la edad que tenía, con el bagaje que tengo. Estás exagerando y excediendo los límites, no solo en este caso sino también en otras cosas, así que ten cuidado en la forma en que hablas. No quiero ofenderme, pero ahora no me pueden lastimar. Déjame ir a la cama para que pueda hacer mi propia maceta de plantas.

En dos o tres días me sentía: mal, dolor en el culo, infeliz con la vida. Ahora te escucho decir vieja y repites la vieja. ¡Se rompieron las cajas! No lo digas más, pero no puedo evitar el dolor, es suficiente. Aquí cierro la carta. Tengo un mago y quiero estar solo.