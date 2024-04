Derecha y revés, La Russa: “En algunos periódicos sólo hay un artículo breve…”, ruge en el estudio

Ignazio La Russa sabe sonreír y burlar a críticos y oponentes. Paolo Del Dibbio, invitado en Dritto e Rovescio en Rete 4, habla de su semana y lo hace con una gran sonrisa. El presidente del Senado comienza inmediatamente la entrevista con una broma. A la pregunta del presentador sobre cómo iban las cosas, respondió: “¿Cómo dices eso? No podemos quejarnos. ¿Sabías que en la Unión Soviética, cuando hacían cola para comprar pan, una televisión italiana dio un entrevista: '¿Pero cómo estás aquí?'” “No podemos quejarnos “¡Pero hay que hacer cola para conseguir pan!” – dice divertido – “No podemos quejarnos”. Tercero: “Entendió la prohibición de quejarnos”. Aplausos y risas en el estudio.

Del DiPio inmediatamente le hizo hablar de la oposición: “Para un problema grave que podrían haber resuelto diciendo 'hay manzanas podridas en todas partes' o algo así – dice en referencia al caso Barry – ellos solos crearon un problema que podría haber sido así”. Más grande. Por lo tanto, no necesito estar enojado, y como Presidente del Senado, no quiero estar enojado”. Pero en esta capacidad vuelve a bromear: “Los precios suben en todo y bajan sólo para comprar votos. ”, dice riendo, seguido por el presentador: “Cincuenta euros… El voto cambiario no se ve afectado por la inflación económica”.

Luego, Eli Schlein aparece en la LED frente a él en un discurso sobre el Partido Demócrata y sobre los votos comprados: “Me parece sincero – explica el Presidente del Senado – pero no se puede imaginar a un líder de partido diciendo 'nosotros' Quiero votos sucios”. También es “bastante claro”. Es una La Rossa menos despiadada de lo habitual, pero cede una ligera ventaja por la izquierda y recibe una asistencia del anfitrión: “No hubo ninguna superioridad moral en absoluto. Es autorreferencial. “Creo que podría decir eso y no entiendo por qué deberían arrogarse una superioridad moral sobre los demás – explica La Russa – “Incluso como presidente del Senado, creo que nadie puede ni debe arrogarse una supuesta superioridad moral”.

Presionado por Del DiPio, La Russa habla de su familia y de la investigación que involucra a su hijo: “Ah, por cierto… En casa, en la familia, en el tema de la justicia, hay buenos pasos, ¿no?”. pregunta el anfitrión. “Ya no comento la historia de mi hijo – confirma y ataca a algunos periodistas – lo único que puedo decir es que me sorprendió que algunos periódicos, no todos, y no este periódico, que dio tanto dinero, se concentrara en no “Sólo sobre el comienzo, pero también sobre las etapas de la investigación. Un artículo breve o incluso un artículo de periódico sobre esto, nada”. Luego la conclusión dijo, sonriendo de nuevo: “Estoy convencido de que, en resumen, debe ser una muy buena jugada”. Aplausos y siguiente tema.