El novio arroja un pastel a la cara de la novia el día de la boda y ella solicita el divorcio al día siguiente.

Quiero divorciarme después de que un día mi esposo me tiró un pastel en la cara casamiento». que eso explosión Del de Reddit. broma que salió mal. Y ahora me decidí a contar. “Nunca me había interesado el matrimonio, pero no estaba en contra. Cuando mi novio me lo sugirió, decidimos intentarlo”. Las responsabilidades para la organización de la boda son compartidas. Solo había una “regla”, y era que el novio “no debería tirar el pastel”. [lei] Su cara en la recepción”. Pero no funcionó de esa manera.

Anna Tatangelo casarse con Mattia Narducci? Amarillo en Sora. Algunos amigos lo confirman.

Qué pasó

Me agarró por la nuca y me metió la cabeza en el moño, que se desmoronó. Tenía un montón de pasteles para maquillarme”.Un movimiento que finalmente llevó a la novia a reconsiderar su relación: “Al día siguiente le dije que todo había terminado”. Pero las personas que la rodean la instan a reconciliarse con su nuevo esposo y darle una segunda oportunidad, porque creen que la novia “sobrerreacciona ante [suoi] problemas”.

problemas

“Me siento claustrofóbica después de haber tenido un accidente automovilístico hace años”, explica. “Y que me empujen hacia un pastel me da pánico”. “Todos están tan unidos y tan confiados en su certeza de que estoy cometiendo un error tan terrible que me pregunto si tienen razón.Están seguras de que se está equivocando, pero no son ellas las que tienen que levantarse todos los días por un tipo cuyo comportamiento las enfada tanto.

comentarios

Luego están los que apoyan la elección de la novia. Uno escribió: “¡Una de las peores partes de lo que sucedió es que podría haberte lastimado tanto!” “Los pasteles de boda a menudo tienen tacos de madera para sostener el pastel en posición vertical. La gente casi pierde los ojos”. Otra persona agregó: “No hay forma de que esto pueda considerarse otra cosa que un asalto premeditado. Estoy tan enojado. ¿Por qué alguien querría casarse con alguien que violó su confianza?”.

Lee el artículo completo

en el mensajero