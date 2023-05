Flood, Little Stephen: «Bruce Silence at Ferrara? No sabíamos nada de la tragedia”.

a david swatin

El reconocido músico, integrante del escenario de la banda de E-Street The Boss, responde en las redes sociales a la pregunta de un fanático: “Solo sabíamos que los trabajadores trabajaban horas extras por la lluvia”.

“Te conozco como un hombre y artista de grandes valores. Un hombre honesto -escribió el aficionado- pero sobre todo un hombre libre. Asistí al show de Ferrara. ¿Es realmente cierto que tú, Bruce y los búnkeres de las vacas locas, no sabéis nada de la emergencia en Emilia-Romagna, de las inundaciones torrenciales cerca de Ferrara y de los Quince Desplazados? No puedo creer que te hayas enterado de esta tragedia y Nadie del escenario dijo nada. Porque conocen tu corazón, tu alma, tu fe: absolutamente imposible.

“No sabíamos nada”.

La respuesta de Van Zandt, que compartió escenario con el presidente durante más de tres horas en la ceremonia, mientras los presentes esperaban al menos un saludo, un deseo o una palabra de aliento para el pueblo rumano, no deja lugar a interpretaciones y quizás reabra un nuevo debate en el concierto celebrado el pasado 18 de mayo. «no sabíamos nada al respectoEl pequeño Stephen respondió brevemente y luego agregó: “Todo lo que escuchamos fue que los trabajadores tenían que trabajar horas extras porque el lugar era un gran charco de lodo por la lluvia. (De ahí la decisión de abrir las puertas casi cuatro horas más tarde de la hora inicialmente fijada, Sr. Dr.). Eso es todo.” Por lo tanto, es concebible que el silencio del presidente llegara porque no estaba al tanto de lo que estaba pasando: no se descartan posibles nuevas broncas en las próximas horas.