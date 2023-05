Ella fue honesta, no la ataquen

Después de dos semanas de salir juntos en Hombres y Mujeres, Carlo Alberto Mancini y Nicole Santinelli se han separado. Así lo afirmó la ex tronista en una cuenta directa en Instagram, explicando que la decisión la tomó la ex pretendiente: “Le agradezco su honestidad, no la ataquen, ella me respetó”.

Nicole Santinelli dejó a Carlo Alberto Mancini, publicidad

Fue Carlo Alberto Mancini quien comunicó la ruptura, vía Instagram Live con sus seguidores. Con la voz llena de emoción, el ex tronista lo dejó claro Él y Nicole ya no son pareja. Y ella tomó la decisión. Según él, la niña se lo iba a contar. ya no tienen sentimientos En sus saludos:

Sucedió de una manera honesta y limpia. Era una señora, siempre la querré mucho porque pasé momentos inolvidables con ella, una persona especial. Agradezco su honestidad, no la ataquen, no hizo nada malo, fue honesta y respetuosa conmigo.

Luego agregó que estaba orgulloso de su comportamiento y de su forma de tratar a las mujeres, estando seguro de que su decisión era definitiva:

Hombres y mujeres, elige Nicole Santinelli: entre ellos están Carlo Alberto Mancini y Andrea Foriglio

Nunca obligaré a una mujer a tener sentimientos por mí, deben venir del corazón, como lo fueron de mí. Si entiendo que hay una parte fuerte de la duda en ti, te haré un asentimiento muy fuerte, te soy sincero. Me enorgullezco de tratar a las mujeres con cortesía y amabilidad, estamos en un período en el que las mujeres pueden estar encaprichadas con hombres escurridizos, pero no soy ese tipo de persona, lo he dicho desde el principio.

Entrevista a Verissimo hace una semana: “Me importa mucho”

Hace apenas una semana, Carlo y Nicole fueron invitados en Verissimo. En la sala de estar de Silvia Tuvanen, la entonces nueva pareja habló sobre el amor que existía entre ellos, mencionando también la boda. Al respecto, el ex tronista declaró:

Lentamente, paso a paso, espero que luego podamos culminar esta historia de esta manera. Vemos. Estaba configurando mis proyectos en Rávena, sin embargo, conocí a este ángel aquí y traté de descubrir cómo lidiar con eso. Todo lo que quiero es estar cerca de ella. Todo lo demás encaja y se organiza solo. me interesa estar cerca de ella

Incluso, un exnovio ha revelado sus sentimientos por su pareja, especificando que quiere seguir adelante en silencio, aunque nadie esté considerando una ruptura inminente:como ya sabe, Tiendo a suavizar las cosas adecuadamente Por qué Me preocupo mucho por él. Cuanto más fuertes e importantes son las cosas, más deben ser respetadas y vividas en el tiempo. Sería por el pasado que tuve. Dime algo Palabras y frases iluminan mi corazón“.