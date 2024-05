Aléjate de este tipo de aplicaciones: te espían y venden tus datos personales

Hay algunas aplicaciones de las que deberíamos mantenernos alejados. ¿De cuáles estamos hablando en este caso? Profundicemos en la discusión.

Con el tiempo aprendimos que Distinguir entre aplicaciones útiles y aplicaciones innecesarias. Hablamos de aplicaciones que no son necesarias y que simplemente nos quitan tiempo. Además, se eliminan incluso los programas falsificados, es decir, los que contienen virus. De esta forma aseguramos la protección del smartphone y de nuestra identidad. Pero hay un tipo de servicio que utilizamos a menudo y por voluntad propia. Y tal vez no sea tan seguro como pensamos.

El tema de hoy es precisamente ese. aplicaciones de citas. Los más famosos parecen inofensivos. Estos son Tinder, OkCupid, Mtci, Lovoo, etc. Todas son aplicaciones certificadas y obviamente no contienen malware de ningún tipo. Técnicamente es seguro y no hay motivos para dudar. El problema es que recopilan demasiada información sobre nosotros.. Esto es lo que los hace verdaderamente peligrosos.

Aplicaciones de citas, por qué no deberías usarlas: Recopilan información sobre nosotros

Cada aplicación de citas solicita su nombre, edad, sexo, correo electrónico, fecha de nacimiento y ciudad de residencia. Además, el perfil se puede configurar con otra información más específica. En algún momento puedes incluir todo tipo de detalles posibles.. La aplicación en cuestión obtiene muchos elementos importantes en nuestra cuenta. E incluso algunas de estas cosas son realmente personales. Estas aplicaciones también pueden rastrear nuestra ubicación mediante geolocalización. Pero también hay otro problema.

Según los expertos en TI, es probable que algún contenido se esté enviando a terceros. Se trata de mensajes, vídeos o imágenes que se pueden utilizar de determinadas formas. Es decir, mejorar cualquier campaña de marketing.. Básicamente, se utiliza un único elemento, como una imagen por ejemplo, para “impulsar” el algoritmo. Gracias a una única imagen es posible monitorear comunicaciones, actividades o rastreo. Todo esto sucede porque se envían en el chat o se incluyen en el perfil.

Muchos investigadores web están convencidos de que estas situaciones realmente ocurren. Los perfiles creados para aplicaciones de citas solicitan cada vez más información sobre nosotros. De esta forma la base de datos de los grupos que gestionas se vuelve más completa. Gran parte de estos datos personales no se reutilizan y permanecen seguros. Pero esto no necesariamente se especifica en los términos de servicio de algunas aplicaciones.