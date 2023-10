«Cortés, nunca exagerado, hoy irreconocible»- Corriere.it

“Estaba buscando un asistente para nuestro programa político, Shadow Line. Andrea Giambruno apareció con otros dos chicos. Hice una audición para los tres y lo elegí. Era un chico educado y dispuesto. También es guapo y eso ayuda en la televisión. Tenía un contrato de colaboración anual.” El ex socio de Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ha dado sus primeros pasos en el mundo del periodismo televisivo en Telenova, la histórica televisión lombarda del Grupo Editorial San Paolo. Debutó con Adriana Santacroce, presentadora de Linea d’Ombra y coordinadora editorial de Telenova. “En aquel momento nuestro programa trataba principalmente de política nacional y él era responsable de un análisis en profundidad. Recuerdo que vivía en Monza y venía a la redacción 2 o 3 veces por semana, recogía informes y, a veces, salía “Para hacer entrevistas de campo con el fotógrafo. Y luego él estaba conmigo Al aire, lee mensajes desde casa “.

Un año en el que la cooperación fue fructífera: “Aprendimos mucho, ante todo, a distinguir la importancia de las noticias. “En la televisión local tienes que hacer todo tú mismo, por ejemplo tienes que editar los reportajes, no hay un editor”. Pero se puede ver que Giambruno estaba de acuerdo con el punto. Era inteligente y estaba claro que apuntaba para una carrera con una audiencia más amplia que la “audiencia regional”. Por otro lado, aquí no había ninguna posibilidad de estabilidad. Cuando terminó el año de contrato, seguimos en buenos términos. Recuerdo haberlo puesto en contacto con un conocido mío en Mediaset. , pero no sé si su cooperación con ellos surgió de eso.”