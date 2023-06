Hombres y mujeres, ¿las excavaciones de Nicole Santinelli en Carlo Alberto Mancini y Andrea Foriglio?

Después de que terminó su historia con hombres y mujeres pretendientes, la tronista Nicole Santinelli respondió algunas preguntas de los fanáticos sobre Ig. Eso es lo que él dijo.

Tras el final de su relación con el pretendiente. hombres y mujeresMostrar citas Canal 5 llevada a cabo por maria devilipiY Nicole Santinelli Volvió a contar su historia en las redes sociales y responder preguntas de sus seguidores.

Hombres y mujeres, ¿Nicole Santinelli lanzando una indirecta a Carlo Alberto y Andrea?

A fines de mayo, a través de una transmisión en vivo en las redes sociales, carlo alberto mancini Puede anunciar que la historia con tronista Nicole Santinelli Se acabó: los métodos publicitarios generaron diversas polémicas y muchos rostros del dating show se pusieron a favor o en contra de tronista, mientras las acciones volaban con el histórico rival roberta de padua Hubo rumores de un entendimiento con la persona que no fue elegida Andrés Foreglio.

en una entrevista, nicole puede seleccionarlo No tenía intención de buscar a Andrea. A pesar de lo triste que está, tomó la decisión correcta de irse. Carlos Alberto y que ella no esperaba que él le diera la noticia del final de su historia sin discutirlo con ella primero. Ayer, la ex tronista volvió a pronunciarse en redes sociales, respondiendo preguntas de algunos de sus fans y entre las respuestas muchas arrojaron luz sobre sus ex pretendientes. Cuando se le preguntó cómo fue, por ejemplo, nicole Respondió con un movimiento de cabeza, tal vez al anuncio. Andrés Foreglio:

“Serena. Si me falta algo, iré a buscarlo”.

Pero también para Carlos Alberto Los fósiles parecen no salvarse: entre las características de su hombre ideal, nicole añadió el adjetivo “sincero” Muchos fanáticos pensaron que se refería a su casting por encima de todo porque en algunas declaraciones, nicole Insinuaste que había aspectos de él que no apreciabas.

Consulte las últimas noticias sobre hombres y mujeres