“Cambié mi cuerpo. Ayuné durante 12 horas durante meses y me convertí en la ‘Viuda Negra’ »- Corriere.it

Finalmente, Scarlett está de vuelta entre nosotros. Cantante más esperado En la 76° edición del Festival de Cine de Cannes, la película también está protagonizada por el guión In Asteroid City de Wes Anderson -presentado en competición y que estará en los cines a partir del 14 de septiembre- Aquí está deslumbrante en la Croisette con su sonrisa soleada, con un vestido rosa de Prada, junto a su esposo, Colin Jost, autor y comediante.. Mucho pasó en la ausencia de la actriz estadounidense de la escena mediática mundial durante cuatro años. En 2019 pies historia de matrimonio De Noah Baumbach, ahora en Netflix, en el Festival de Cine de Venecia, una película que narra el dolor de la separación y que interpreté -así lo insinué- también a partir de la experiencia personal. Después de todo, también En el papel de la estrella de los años cincuenta creada por Wes Anderson, se puso“He estado actuando durante tanto tiempo que cada personaje es una consecuencia de mi conciencia y fascismo, una extensión de mí mismo y de mis sueños”, dijo en la conferencia de prensa.

—¿Mis leyendas? Judy Garland y Winona Reader: Tan hermosas, tan peligrosas »

– En esta foto, Scarlett Johansson con Bill Murray en la película Lost in Translation (2003) dirigida por Sofia Coppola.

a Parece que Scarlett Johansson, de 38 años, ha sobrevivido a más vidasy no solo porque empezó a actuar de niña y ya cuenta con unos setenta títulos e historias para la pequeña y la gran pantalla: “Soy competitiva”, como suele decir. Le encantan los retos y asume riesgos, tanto en lo profesional como en lo personal, como ha sucedido recientemente.. Vuelve tras cerrar un largo ciclo de películas con Natasha Romanoff-Black Widow, la heroína de Marvel de 9 títulos, de El Hombre de Hierro 2 Por Jon Favreau en 2010 a Viuda negra Por Kate Shortland en 2021 lo llevó a lo más alto de la lista de taquilla: Los recibos de pantalla grande de Scarlett totalizaron $ 14.5 mil millones A nivel internacional, su salario ronda los 20 millones de dólares por la película.

Con su tercer marido en la Croisette Si hoy en día es una de las actrices más populares no es solo por la epopeya taquillera sino por su gran versatilidad para pasar de la música pop al cine de autor. Y sigue hablando de los cambios: en la Croisette se presenta con Colin Jost, casado en 2020, su tercer marido tras su divorcio de Ryan Reynolds en 2011 y del periodista francés Romain Dauriac en 2017 (con quien tuvo una hija de nueve hace años Warda). Pasó el tiempo de inactividad entre el estrés de la demanda contra Walt Disney, acusado de incumplir el contrato con Black Widow al castigarlos financieramente con el lanzamiento en la plataforma, y ​​la alegría de otro niño.Cosmo nace en 2021. El caso legal con Disney se cerró con un acuerdo cuyos detalles no fueron revelados, pero como señaló en una reciente entrevista con Variety, la actriz dijo: – Estaba decepcionado y triste. Simplemente sucedió cuando todos estábamos tratando de salir de la pandemia. Afortunadamente tuve la distracción más hermosa que me podía pasar: el milagro de una nueva vida que acaparaba toda mi atención.”. READ "Por favor, país, mételos en la cárcel". Fazio Breathing - Libero Quotidiano

– Scarlett Johansson en “Asteroid City” de Wes Anderson: Se estrenará en Italia el 14 de septiembre de 2023

2 nominaciones a los Premios de la Academia y 5 Globos de Oro Sin embargo, la revelación más sorprendente se refería a su revelación. Momentos de profunda vulnerabilidad esos contratos Nadie imaginó que existían en formaciones estelares consagradas., con dos nominaciones a los Premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Todo comenzó con la película Lost in Translation, dirigida por Sofia Coppola, que lanzó a Scarlett, de 17 años, entre las celebridades mundiales. Sin embargo, inmediatamente la mete en una trampa sin salida: el cartel de bomba sexy. “Me sentí encasillado en un cliché del que era muy difícil escapar. He hecho películas comoLa verdad es que él no te ama lo suficiente. (2009) de Ken Pesadillas que alimentó este tipo de narración. Me ofrecieron todos los papeles posibles basados ​​en Marilyn Monroe, lo que absolutamente no quería. Y Cuando me rechazaron por dos películas que más me importaban, me sentí tan perdidaa”.

Saber mostrar las contradicciones humanas a El Hombre de Hierro 2 (2010) fue inicialmente preferido por Emily Blunt y L gravedad (2013) Sandra Bullock fue elegida por el director Alfonso Cuarín. “La gota que colmó el vaso. Quería tanto este papel que empecé a preguntarme: “¿He llegado al final de la racha creativa? ¿Seguirá siendo este el trabajo adecuado para mí? Después de que Emily Blunt abandone la publicidad El Hombre de Hierro 2Sin embargo, debido a otro compromiso, Scarlett vuelve al proyecto y sus dudas parecen disiparse. Excepto por reaparecer como ha estado desde entonces. Su lema favorito: La fragilidad es una gran fortaleza para todos nosotros, para las personalidades que reflejamos, pues los actores que las interpretan muestran sus contradicciones humanas. De Scarlett pensó: «Reconocer la vulnerabilidad es algo poderoso. Todos tenemos lados opuestos y es justo que las historias en el cine reflejen la plenitud y la humanidad de cada personaje”, dice Johansson. «A diferencia de hace 50 años, el público se refleja precisamente en los matices. Solo hay blanco y negro ».

– Scarlett en Black Widow, dirigida por Kate Shortland (2021): Tras 9 películas de 2010, desde “Iron Man 2” de Jon Favreau hasta la aventura de ciencia ficción de 2021 que lleva su nombre, aparece el personaje de la viuda negra, Natasha Romanoff . jubilado

READ Gemma Galgani está furiosa contra Paula Fans de Judy Garland y Winona Ryder Incluso las actrices que la inspiran hacen el aspecto frágil de su estrella. Cuando era niño, veía viejas películas de Hollywood y era un gran admirador de Judy Garland. Muy bueno, muy hermoso y vulnerable. Expresó un sentimiento que me hizo sentir cerca de ella. Amaba a Winona Ryder por la misma razón, ella era una adolescente en su La mano de Edward está cortada por Tim Burton en 1990, y estaba buscando su camino”. La pasión de Johansson por el teatro y el cine comenzó en su infancia. Hija de un arquitecto danés y una judía estadounidense, con ascendencia polaca y rusa, con experiencia como productora, Scarlett creció en el Greenwich Village de Nueva York con su gemelo, Hunter, además de otro hermano y una hermana mayor. Exigías mucha atención cuando eras niño. Será mi madre la que muchas veces nos enseñaba películas antiguas y musicales, la verdad es que cantaba y bailaba con la participación de toda la familia. Mi mamá solía llevarnos a Broadway cuando podía. Recuerdo que hicimos cola para comprar boletos a mitad de precio. Y en una comedia fuera de Broadway, Johansson hizo su debut a la edad de nueve años, en la que protagonizó sofistería Con Ethan Hawke: “Lo aplasté por primera vez”. A los 12 obtuvo su primer papel significativo en Manny & Lo de Lisa Krueger, interpretando a la hermana menor de una adolescente que queda embarazada.

Punto de inflexión positivo Fue elogiada por el crítico del San Francisco Chronicle quien escribió: “Si la adolescencia no le quita el aura tranquila que expresa, podría convertirse en una actriz importante”. También recibió un premio Independent Spirit. No todo es fácil en su adolescencia, empezando por la separación de sus padres Cuando Scarlett cumple 13 años, pero no va a parar, va a A.J. Mamá, tengo sarampión a El caballo susurrador Incluso con Robert Redford La chica de la perla de Peter Webber, publicado el mismo año, 2003, por perdido en la traducción. La maldición de los niños actores, que Hollywood a menudo considera angustia psicológica, es evitada por una familia, Aunque un poco bohemio: “No había reglas en mi casa”, dijo una vez en la televisión en Jimmy Fallon. Él la mantuvo castigada. “Tuve suerte, Ella me protegió de encuentros con extrañosL”. Sus agallas hicieron el resto. Se puso a prueba con grandes directores: Woody Allen la quería en varios trabajos empezando por Puntos de partido 2005, los hermanos Coen estaban en ¡Alabad al cesar! (2016). Ella eligió papeles que eran inusuales: Jonathan Glazer la convirtió en un extraterrestre Bajo la piel (2013), Luc Besson la convirtió en superhéroe en Lucy (2014).

Incluso la publicidad a su manera Para interpretar a la Viuda Negra de Marvel, se sometió a un entrenamiento militar y a una dieta estricta, ayunando durante 12 horas al día con un pico de 14-15 en algunos momentos de la filmación. No se perdió nada de lo que Star System tenía para ofrecer, comenzando con campañas publicitarias para varias marcas, pero hizo todo a su manera. Mucho El año pasado, lanzó su propia línea de productos de belleza que la diferencian de las celebridades. Quien hizo una marca en su nombre: Dahn Al Beginah, Comienzo. “No quiero ajustarme a los estándares de otras personas, ni exploto mi ego incluso en el campo: me tomó cinco años desarrollar la idea, una línea de productos limpia y ética que coincida con mis valores”. he declarado. «Me gusta el nombre Outset porque lo he empezado muchas veces en mi vida. El punto de partida más reciente han sido los niños y los esfuerzos por equilibrar el trabajo y la familia. Dos cosas que mantengo estrictamente separadas en público. READ cantanti e ospiti. Ora Cremonini poi Drusilla- Corriere.it

La opción: cero redes sociales «Sin redes sociales, ni siquiera para promocionar mi línea de belleza, y no importa si mi elección sigue siendo diferente de mis otras opciones. Siento que puedo interactuar con la multitud, y ser más honesto conmigo mismo, sin siquiera tener que publicar fotos de mi desayuno casero ». Gracias al mundo del cine que ha abierto más carreras, En un futuro la veremos en la primera aparición de Kristin Scott ThomasY la boda de mi madreJunto a la propia directora y actriz y Sienna Miller. Mientras tanto, a su hija Rose le gustaría interpretar a una princesa Disney: «Lamentablemente, no creo que este sueño pueda hacerse realidad. He estado sugiriendo esto durante veinte años, pero nadie me ha contratado todavía”.

transportador – Nacida como Scarlett Ingrid Johansson el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, Nueva York, es hija de un arquitecto danés y una actriz judía estadounidense. La primera película de 1994, Se buscan padres por Rob Reiner. En 1998, se hizo notar en la escena internacional por el papel de Grace en ella. El caballo susurrador por Roberto Redford.

consagración – Pero yo soy el que lo dedicó Perdido en la traducción – amor traducido, Y La chica de la perlaSon las nominaciones a los Globos de Oro de 2003. Con Woody Allen realizó Match Point (2005), Scoop (2006) y Vicky Cristina Barcelona (2008). En 2020, fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Actriz. historia de matrimonio Por Noah Baumbach y Mejor Papel Secundario por conejo jojo por Taika Waititi