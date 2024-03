Una bala en la cabeza sacude a la familia real: así fue encontrado muerto Thomas Kingston, el marido de Lady Gabriella

El pasado domingo, Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor (prima del rey Carlos II), fue encontrado muerto en casa de sus padres en los Cotswolds. Tenía 45 años. Inicialmente no se reveló la causa de la muerte. Sin embargo, se anunció que el asunto no parecía sospechoso y que no había otras personas involucradas. Pero no telégrafo Se anunció hoy que las pruebas realizadas revelaron una “herida catastrófica en la cabeza” en el cuerpo de Kingston y se encontró un arma cerca. La forense de Gloucestershire Katie Skerritt la gente Antes del trágico accidente, Kingston estaba almorzando con sus padres. Luego su padre salió a pasear a los perros y se quedó solo.

¿Quién fue Thomas Kingston?

Cuando sus padres regresaron, parecía haber desaparecido: la pareja empezó a buscarlo por toda la casa, sin éxito. Su cuerpo sin vida fue encontrado en A. Edificio exterior bloqueado. De ahí surge la hipótesis del suicidio. En un comunicado emitido por su esposa e hijos dos días después de su muerte, Kingston fue recordado como “un hombre excepcional que iluminó las vidas de todos los que lo conocieron”. “Su muerte ha sido un gran shock para toda la familia, y le pedimos que respete nuestra privacidad mientras lamentamos su fallecimiento.” Kingston estudió historia económica en la Universidad de Bristol antes de comenzar a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores. También estaba comprometido con Pippa Middleton, la futura hermana de la princesa Kate.

El pésame del rey

El rey Carlos y la reina Camila también enviaron su “más sentido pésame” al primo del rey. Lady Gabriella ocupa el puesto 56 en la línea de sucesión al trono, pero no es un miembro activo de la familia real. Trabaja como periodista independiente, pero ella y su difunto marido empezaron a salir con la familia noble el día después de su boda. La pareja estuvo presente, por ejemplo, en el funeral del Príncipe Felipe en la Abadía de Westminster en marzo de 2022, en el jubileo de platino de la Reina Isabel en junio y en el funeral de la Reina unos meses después.

