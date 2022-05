fotos de la gala del met

La Met Gala es la velada benéfica más costosa y lujosa de la moda, a menudo comparada en relevancia y apariencia con los Oscar, pero con más glamour y extravagancia en la elección de la ropa para la alfombra roja. Aparte de 2020 y 2021, cuando se canceló y pospuso respectivamente debido a la pandemia de coronavirus, la Met Gala se organiza todos los lunes el primer día de mayo, marcando la inauguración de la exposición anual del Instituto de la Moda en el Museo Metropolitano. Nueva York.

Los invitados siempre pueden usar ropa inspirada en un tema relacionado con la exposición, que fue este año. Purpurina dorada, corbata blanca.Haciendo referencia a la Edad de Oro americana (la llamada Edad Dorada en realidad), un período de auge económico y expansión industrial en los últimos treinta años del siglo XIX.

Había esmóquines negros clásicos para hombres y trajes blancos y negros para mujeres, así como vestidos dorados o plateados. Pero como en la Met Gala en septiembre, cuando lució un vestido negro de Balenciaga con una máscara que cubría todo su rostro, Kim Kardashian fue la más memorable: para la ocasión. El eligió El original vestido que usó Marilyn Monroe mientras cantaba Feliz cumpleaños señor, en la fiesta de cumpleaños número 45 de John Fitzgerald Kennedy en 1962. El vestido se vendió por primera vez en una subasta en 1999 por más de $ 1 millón y finalmente se compró en 2016 por $ 4.8 millones de la cadena de museos Ripley’s Believe It or Not! Kardashian lo contrató.

distancia Después de perder alrededor de 7 libras Para poder ponérselo, Kardashian solo lo usó unos minutos, que es el tiempo necesario para fotografiarla y caminar las famosas escaleras que la pasarela realiza todos los años, para luego cambiarse y lucir una de sus réplicas del vestido. .

En particular, Anna Wintour, con una tiara que ha pertenecido a su familia desde 1910, y Blake Lively, uno de los coanfitriones de la velada, con un vestido de arquitectura de Nueva York inspirado en Versace con referencias a la estatua. El Empire State Building y la Grand Central Station, con un arco rosa en la parte de atrás que se abrió y se convirtió en un tren azul.

La exposición, que se inaugurará el 7 de mayo, se titulará En América: una antología de la moda, la segunda parte de una exposición diseñada en dos partes, la primera inaugurada tras la Met Gala de 2021, que se celebró como excepción al Corona virus en septiembre de 2021: ambas partes están dedicadas a la moda americana del siglo XIX. a mediados del siglo XX y estará abierta hasta el 5 de septiembre de 2022.