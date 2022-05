Tomorrow’s Tower 4 de mayo de 2022 – Barbanegra

Tu horóscopo para mañana, 4 de mayo de 2022: Esto es lo que puede esperar pájaro negro Y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectan a todos los signos.

Tu horóscopo para mañana 4 de mayo

Aries. 21/3 – 20/4

Venus en tu signo hará brillar tu creatividad. Sobre todo, se dará preferencia a quienes se desempeñen en el ámbito artístico o en el sector del entretenimiento. Gracias a Saturn, permanecerá firmemente al mando y podrá implementar programas complejos.

buey. 21/4 – 20/5

Júpiter en Piscis es tu compañero: seguirás tomando sabias decisiones económicas que darán sus frutos de inmediato y en el futuro. Marte en sextil con Urano te brindará excelentes oportunidades para realizar tus aspiraciones.

mellizos. 21/5 – 21/6

Con estas formaciones estelares, si todos los que te rodean están cautivados por la gran actividad, no necesariamente tienes que hacer lo mismo. No seas condicional: sé espontáneo y transparente, aunque a veces te parezca que no te entienden bien.

cáncer. 22/6 – 22/7

Gracias a Urano, si aparece un regalo inesperado y muy bienvenido, ya que te ayudará a solucionar un problema que te ahorrará mucho dinero. Acepta la invitación y la amistad de personas nuevas e influyentes, déjate fascinar por nuevos pasatiempos.

León. 23/7 – 23/8

Con Venus a favor y Saturno en contra, aprovecha cada oportunidad para vivir mejor con tu pareja. El período no es el mejor, pero es bueno no quejarse. Urano no le gusta: puede encontrar resistencia a su necesidad de cambio e independencia.

Bakr. 24/8 – 22/9

Júpiter, el símbolo de la ley, tiene la intención de poner un blaster en la rueda. No te enredes en asuntos legales y evita firmar contratos sin pensar. Con el opuesto Mercurio, no hables demasiado, porque es posible que nadie quiera escucharte.

Equilibrio. 23/9 – 22/10

Tenga cuidado porque Plutón está en cuadratura, porque puede estar participando en competencias o eventos que perturben su rutina habitual y tranquilizadora. Tendrá dificultades con un colega que no fue honesto con usted en el pasado y lo detuvo.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Júpiter te protege en TREN: para que no tengas que esperar más para ver un proyecto profesional que te interese especialmente. Con este lado dulce de Júpiter, legalmente hablando, podrás arreglártelas bien incluso por tu cuenta.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Luna, Marte y Júpiter son hostiles: si alguien critica alguna imprecisión en la actividad que realizas con tanta dedicación, te pondrás nervioso. Una oferta de trabajo puede emocionarte, aunque requiera mucho esfuerzo con Júpiter.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Gracias a Júpiter en Piscis en sextil con Plutón en el cielo, prestarás más atención a los gastos diarios a la luz de una futura compra extravagante. Un colega, en quien no habrías depositado tu confianza, te ayudará a aclarar lo que te inquieta.

Acuario. 21/1 – 19/2

Con la Luna en un viaje triple a Saturno, puede cerrar una puerta en un área de tu interés y puede abrir una puerta en otra área muy exitosa. Una persona mayor, con su experiencia y sabiduría, puede aconsejarte para evitar dar pasos en falso.

pescado. 20/2 – 20/3

El largo y pesado día de varios compromisos te hará gastar mucha energía. Afortunadamente, podrá recargar rápidamente con sus intereses. La astucia del compañero te molestará, pero entonces preferirás fingir que no entiendes y tratar de relajarte.

