Estaba bajo las sábanas con Vittorio.

Gran Hermano 2023/2024

En Gran Hermano, Massimiliano Varese no ocultó sus celos tras ver a Monia La Ferreira en compañía de Vittorio Minuzzi.

en el hogar Hermano mayor, Massimiliano Varese Hizo una escena de celos en mí. Monia La Ferreira. La presentadora -su exnovia- es nueva concursante del reality que conduce Alfonso Signorini. Givino dijo que estaba molesto por su proximidad Vittorio Minuzzi.

Los celos de Massimiliano Varese

Vittorio Minuzzi y Monia La Ferreira conversaron bajo las sábanas. Esto no satisfizo a Massimiliano Varese. Nada más entrar a la cocina le expresó su descontento a su exnovia: “Sabía que me molestaba. Me despierto y te encuentro allí abrazando a Vittorio bajo las sábanas. Entonces eres libre de hacer lo que quieras, pero eso me molestó un poco.Jevina ya había notado su extraño comportamiento y gritó: “yo sabía“, después de asegurarse de que no se había equivocado. Massimiliano Varese intentó investigar: “¿Estás contento de que me haya molestado?”. Monia La Ferreira respondió: “No, pero dímelo porque te lo he preguntado veinte veces. No podía entender lo que pasaba por tu cabeza”..

El competidor está molesto por las acciones de Vittorio Minuzzi

Massimiliano Varese continuó: “Fue un segundo, una pequeña parte, también porque no tenía motivos para hacerlo, ¿no? Pero ya sabes cómo soy. Aunque no nos hayamos visto en catorce años, tú eres parte de mí. Ya sabes cómo Lo soy, miro los pequeños detalles por respeto”.. Luego explicó que estaba más enojado con Vittorio que con ella:

Hay pequeños detalles, pequeñas cositas que no todo el mundo tiene. Saber que tenemos una cita tan importante, después de abrazarnos un día bajo las sábanas… me molesta un poco. Son esas delicias las que me importan y no lo haré. Aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si yo fuera Vittorio, no haría eso.

Lo que pasó entre Vittorio Minuzzi y Monia La Ferreira

Vittorio Minuzzi y Monia La Ferreira se sentaron en el jardín, bajo las sábanas y aprovecharon para hablar y conocerse mejor. Givina, por ejemplo, habló de su familia. Explicó que su madre era estricta en ocasiones para animarla a ser independiente: “Entiendo por qué lo hizo, lo hizo bien.Mientras Vittorio la escuchaba atentamente, Monia dijo que a pesar de la volátil relación, hoy considera a su madre su mejor amiga.