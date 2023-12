Julia Chikitin, en exclusiva para quienes lo han visto: Ya salió el audio de la voz de Torretta

Un nuevo episodio de Quién lo ha visto y un nuevo e importante capítulo sobre el caso Cecchettin. En exclusiva y en directo por televisión, Federica Ciarelli ha difundido un clip de audio en el que escuchamos, por primera vez, la voz de Filippo Torretta, el chico que primero desapareció con su exnovia, luego la mató a puñaladas y finalmente antes de él. fallecido. Prohibido en Alemania, se permitió una fuga loca. Además de reconstruir los pasos del crimen y resaltar la relación entre los dos jóvenes, y proporcionar pruebas concretas a los espectadores, Rai 3 reprodujo una nota de audio que el joven de 21 años probablemente envió a alguien que conocía bien a la víctima.

“Hola, quería preguntarte qué piensas. Recopilé todos los detalles que escribimos para los cómics en el chat y todos son adecuados, pero hubo algunas cosas. No sé cómo hacerlo. Por ejemplo, el té de hierbas. En realidad, hasta donde yo sé, a Julia no le gusta el té”. Marihuana. En realidad, hasta donde yo sé, ella no lo bebe. Casi nunca lo bebe, de hecho, para ella, “Es agua sucia, pero alguien lo dijo”. ¿Qué haces? ¿Dices lo mismo para que lo explique en detalle? “: Quizás la referencia sea a la tradición de Venecia. Es costumbre que al recibir el tan ansiado título, los amigos del egresado organicen celebraciones y bromas para burlarse de él: El Papiro de Graduación es un cartel festivo que recoge en escritos todos los ridículos acontecimientos y aventuras del graduado, frases célebres y una serie de agradecimientos sarcásticos.El cartel está presidido por una caricatura de un estudiante representado en un estilo completamente humorístico.

“A menos que me contradigas y digas que es una de sus características, pero bueno. No lo creo. Incluso podemos omitir los detalles que anotaron”, se escucha nuevamente. Julia Sichitin desapareció y fue asesinada pocas horas después del día en que recibió su título en ingeniería biomédica, y según esta grabación de audio, parece que Torretta estaba colaborando con personas cercanas a la niña para sorprenderla y celebrarla.