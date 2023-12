Murad Dekir, ¿recuerdas al chef de la película “Siempre es mediodía”? Hoy se reduce así | nadie sabe la verdad

¿Qué pasó con el chef de origen marroquí Mourad Al-Dakir a partir del mediodía? Hace tiempo que no se le ve y eso es lo que está haciendo hoy.

a siempre es mediodía Durante los años Antonella Clerici Nos han presentado a muchos chefs, chefs y afines, tanto como asistentes habituales como invitados.

El programa ha demostrado ser un digno sucesor de su predecesor. prueba de cocinaLos cambios realizados han emocionado a los espectadores que encontraron el programa entretenido, cocinando y charlando.

Recoger juguetes en casa también fue una idea ganadora. Atraer al público en casa, como se hacía antes, con antiguos espectáculos familiares, es la idea que ofrece algo diferente, con un sabor un poco antiguo. Como el “anuncio” que puso la casera.

Así como nos encantó el toque exótico que aportó el chef. Murad Al-Dakir, dueño de un restaurante de origen marroquí, trajo hace unos años algunas recetas típicas de su tierra. ¿La recuerdas? Averigüemos qué le pasó.

Siempre es mediodía: lo que le pasó a Murad El-Dekir

Muchas caras todas en la corte Antonella Clericialgunos fueron elegidos y deseados personalmente Vista de trabajo, amigo de la pareja de la casera. Después de todo, le dijo Blog de televisión en: “Siempre me rodeo de gente positiva, y quiero que haya un buen ambiente, sin conflictos. Por lo demás, nunca me pongo expectativas. Casi siempre, cuando empiezo con la única idea de hacer las cosas bien y según los estándares, los resultados no faltan.

De hecho, no faltaron. Es inútil hacer una comparación con el programa que dirigió durante casi veinte años. Él admite: “Estoy un poco cansado de la competencia entre chefs. Test Chef siempre será mi programa, me encanta. Ha sido mi vida y mi gran éxito y todo empezó desde ahí. Nunca negaré el formato que me dio. todo, de hecho lo menciono muchas veces, siempre es mediodía, “Es otra cosa, otro mundo”.

¿A qué se dedica hoy?

Otro mundo que incluye todos los alimentos. esos maravillosos Tejón Sugerido por Murad Al-Dakir El dueño de un restaurante de origen marroquí lo descubrió literalmente Lorenzo Biagiarelli, Invitada habitual del programa. Las tortitas marroquíes, un tipo de tortita, fueron una oportunidad para conocer a este chico que venía de lejos con un sueño en el pecho. Pero hace mucho que no lo vemos en la televisión. ¿Donde estabas?

hoy Pretender Este sueño lo logró gracias a la publicidad que le brindó su amigo. Biagiarelli es transmision Clero Él es el dueño y su esposa. hannay, Restaurante marroquí en Milán: La maison touareg.