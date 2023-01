The Fight Continues es un documental basado en el libro de Aldo Cazzolo

Rai Documentari presenta “Lotta Continua”, un programa documental emitido el viernes 13 de enero a las 21.25 en Rai Tre, que recorre la historia del grupo político del mismo nombre a partir del encuentro entre los movimientos estudiantiles y obreros, que tuvo lugar fuera de la puertas Fiat Mirafiore. Producida por Verdiana Bixio para Publispei con Luce Cinecittà en colaboración con Rai Documentari y Rai Play, “Lotta Continua” está libremente inspirada en The Boys Who Wanted to Make the Revolution escrita por Aldo Cazzullo y dirigida por Tony Saccucci (Nastro d’argento para ” La prima donna” y una mención especial en Nastro D’Argento Doc por “Il pugile del duce”) y fueron escritas por Andrea DiMartino, Eleonora Orlandi y Tony Saccucci. El docufilm también está disponible exclusivamente en Rai Play en un lanzamiento de serie documental de cuatro episodios.

A finales de la década de 1960, mientras la revolución antirégimen une a jóvenes de todo el mundo, nace en Turín un grupo revolucionario. El encuentro se desató entre los trabajadores de Mirafiori y los defensores del movimiento estudiantil. El grupo aún no tiene nombre. Lo tomará del titular de los primeros volantes que se repartieron a las puertas de la fábrica: “La lucha continúa”. Desde la primera caravana interna de Fiat hasta las elecciones de 1976, pasando por el caluroso otoño, la masacre en Piazza Fontana, la muerte de Benelli y el asesinato del comisario Calabresi, el documental narra una década crucial en la historia de Italia a través de las palabras de algunos de los chicos. de la época: Judd Lerner, Eri De Luca, Vicki Franzinetti, Marco Boatto, Paolo Liguori, Giampiero Mugini, Marino Sinipaldi. Después de que el movimiento se disolvió, algunos se convirtieron en políticos, periodistas y gerentes. Otros prefirieron en cambio continuar la lucha a través de formas más violentas y dramáticas, pero la mayoría simplemente abandonó la actividad política.