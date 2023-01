Harry, el trasfondo impactante de los últimos momentos de Isabel: ‘La Reina se estaba muriendo y ellos…’

La ira de Harry no disminuye. Ahora el príncipe vuelve a un tema candente, que es el tema de las últimas horas de vida de la reina Isabel.

El duque hace temblar a los miembros de la realeza, quienes, según los rumores, están cansados ​​de tener que aguantar sus mordaces versos. Se rumorea que Carlo podría tomar medidas esta vez.

Versión del libro disparoLa historia autobiográfica de Harry genera mucha controversia. Los hechos narrados por el duque hacen que los lectores y familiares se burlen y parezcan haber perdido la paciencia. Incluso si Carlos, Camila, William y Kate Eligieron el camino de la diplomacia y decidieron guardar silencio sobre lo que Harry anunció, se rumorea que el clima en el palacio es particularmente tenso.

Harry habló recientemente sobre su abuela, particularmente sobre las últimas horas de la vida de la reina Isabel. su abuela. “El día que murió, hubo una reacción realmente horrorizada de los miembros de mi familia. Estaban al margen y luego las sesiones informativas y la orientación y los consejos sin sentido. Yo estaba como, ‘Estamos aquí para celebrar la vida de la abuela y llorar su pérdida. ¿podemos estar juntos como una familia?'” Yo estaba sentado allí. Y pido estar juntos como una familia, no como una institución”.

Harry revela una anécdota sobre la muerte de la reina Isabel

Luego volvió a declarar: “Puedo entender que les cueste separar las dos cosas, pero en ese momento yo esperaba ver una familia más que una institución y en cambio no fue así. No debí sorprenderme, pues Yo no supe de la muerte de mi abuela como el resto. “Me enteré de todo por los medios y fue muy malo”.

“Me advirtieron que no estaba bien. Así que traté de llegar a ellos para volar con ellos a Escocia. Pero no me invitaron al avión en el que estaban. El avión en el que estaban tenía suficiente espacio para todos, pero dentro dos horas toda la familia volaba sin mí, así que hice un viaje programado”.

Harry revela: “Mi esposa fue realmente desterrada, así que ella no…”

Luego, el duque continuó explicando: “Mi esposa estaba realmente prohibida y, por lo tanto, no podía asistir. Cuando llegué, me enteré de la muerte de mi abuela por los artículos. Luego entré al salón y mi tía estaba allí para saludarme”. Me preguntó si quería verla. Lo pensé durante unos segundos. Estaba en su dormitorio. Estaba muy feliz por ella. Porque completó su vida y su esposo la estaba esperando. Ambos están descansando juntos hoy”.

Estas últimas revelaciones han echado más leña al fuego y parece que la situación entre Harry y su familia se ha vuelto cada vez más hostil. A pesar de las buenas intenciones de Carlo, que evidentemente ha elegido el camino de la diplomacia, el clima con su hijo parece más difícil.

miembros Real Pierden la esperanza de poder volver a verlos tranquilos, contentos y felices en presencia del otro. Desde hace años, parece que su relación está inevitablemente en riesgo, y quién sabe si en el futuro podrán hacer las paces.