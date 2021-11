El rockero hace pis en la cara del ventilador. Video shock, imágenes muy poderosas – Libero Quotidiano

Un gesto repugnante por el que Brass Against ahora se disculpa. En Daytona Beach, Florida, el cantante principal del grupo mear en la cara de un fan, quien se preparó para subir al escenario y acostarse en el suelo. la mujer Sophia OrestaAbrió su cremallera y orinó frente a todos. Una escena que no agradó a muchos fanáticos que inmediatamente protestaron porque la actuación, transmitida en vivo por Twitch, cortado Precisamente por el comportamiento de la cantante.

“Nos divertimos mucho anoche en Welcome to Rockville – escribió la banda tratando de justificarse – Sophia se ha alejado. No esperábamos eso Y eso no es algo que volverás a ver en nuestros programas. “Pero los fanáticos no perdonan, y para el cantante, no excluye la posibilidad de acciones.

Ella, de 35 años, hizo su debut en la pantalla chica como concursante de la undécima temporada de The Voice, en Estados Unidos. Luego el éxito en las redes sociales, donde una mujer tiene más de 78 mil usuarios y comparte todos los días fotos de su vida que comparte con él. Jess rey, Un preparador físico que ha estado ligado a ella desde 2015.

Aquí un video del gesto extremo de Sofia Oresta en el escenario de Florida (Powerful Pictures)