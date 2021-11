El actor de “Bones”, Heath Freeman, falleció a la edad de 41 años

El actor estadounidense Heath Freeman, que interpretó a Gavin Dillon en el drama legal “Lawyers in New York” y al asesino en serie Howard Epps en “Bones”, A los 41 años. The Hollywood Reporter confirmó la noticia de la desaparición. La fecha, el lugar y la causa de la muerte no se han revelado y “no hay más detalles en este momento”, según el actor director Joe Montefiore.

Freeman apareció por primera vez en 2001 actuando en algunos episodios de “ER – Doctors in the Front line” y luego se hizo reconocido en 2003 interpretando a Benjamin Frank en la serie de televisión “NCIS – Unity anticrime”. Hace unos diez años, comenzó a actuar en el cine. Entre sus películas más recientes se encuentran “12 Fantastic Orphan” y “Outlaw Johnny Black”. Acababa de terminar de actuar en Devil Fruit y estaba a punto de rodar Terror in the Prairie.

“Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro querido Heath Freeman – dijo Montefory – un hombre brillante de espíritu tan intenso y profundo, que Deja una marca indeleble en nuestros corazones. Su vida estuvo llena de lealtad, afecto, generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario celo por la vida ”. Estaba muy orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera – sigue publicitando -. Su maravilloso legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor de gran talento, un hábil cocinero y un hombre con una risa contagiosa y sorprendente permanecerá para siempre. Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron.