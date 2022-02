El bolso soñado está en el armario de Chiara Ferragni y Wanda Nara

Ahora lo sabemos bien, el bolso no es solo un contenedor para nuestras cosas cotidianas sino un verdadero símbolo de estatus. Si es cierto que no hay mucha gente interesada en coleccionar bolsos, también lo es que el mundo está lleno de fashion victim. La marca más buscada, exclusiva y más elitista es siempre una sola: Hermes. Si hace un tiempo te hablamos de los bolsos más codiciados del mundo, birkin y el Kelly en versión Himalaya (Aquí están las estrellas que lo poseen.), ahora hay otro elemento que llamó la atención de los VIP: Birkin Cargo.

“La f*** ta Birkin” de Cardi B

Todo comenzó desde cardi b. “Quería esta mierda irrumpir Tanto, llamé a todas las malditas tiendas. Hermes Salió recién este año. Eventualmente lo encontré pero tuve que pagar el triple por él”, escribió el rapero en febrero de 2021. Triple significa $240k en lugar de 80k. Sí, ese es el valor de este bolso. Hecho de cuero y lona, ​​el color camel tiene un atractivo único de su tipo, nombre, Transporteque recuerda a los populares pantalones de trabajo con bolsillos laterales, un detalle que sobresale en el centro del bolso.

Kiara también tiene eso

quien – cual cardi b El coleccionista exagerado de Hermès no es nada nuevo (Escribimos sobre eso aquí) Pero también en Italia hay un gran admirador de la casa francesa: Chiara Ferragni. puede faltar Birkin Cargo ¿En su guardarropa? Obviamente no. Chiara optó por la versión más pequeña, la Talla 25, con menos bolsillos. La influencer no desaprovechaba oportunidad para presumir del Milan. Unos días después, el bolso también apareció en el brazo. wanda nara, que utilizaba para pasear con sus cinco hijos. Espacioso y lujoso: ¿qué más quieres?

