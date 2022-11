Danza, Milli Carlucci y el caso Montesano: “Somos una familia, no queríamos ofender”

Y en medio del episodio Bailando con las estrellas Es hora de abordar el caso Enrico Montesano. Millie Carlucci Aprovechó un tiempo en directo sobre el escenario para abordar el tema candente que llevaba pendiente toda la semana: “Nunca hemos hablado del programa estos días, lo hablaremos ahora”, dijo la presentadora. “Llamé a Alessandra por teléfono”. sigue conmigo sobre todo porque él es la mitad de esta pareja no solo Enrico Enrico, no lo has visto porque Ray ha decidido suspenderlo por un comportamiento que considera inaceptable según las reglas de la empresa y los principios inspiradores del mandato de servicio público en Rai, cualquiera que sea la decisión que tome Rai, estamos de acuerdo, habiendo dicho que hay un aspecto humano y yo, como director técnico, lamento no haber visto a Enrico y Alessandra en la pista y lamento no ver a Enrico actuar. Lo que sucedió ofendió a los espectadores, él Pide disculpas a todos y creo en su buena fe porque estos días lo escuché y me dijo honestamente. Somos una familia. Leah y no queremos ofender a nadie”.

previamente Vinculado a Tg1, antes del Episodio VII, el presentador dijo: “Ha sido una semana bastante turbulenta, se ha hablado mucho de nosotros y no solo de nuestros increíbles bailarines, sino del estado de Enrique Montesano De lo cual hablaremos durante la transmisión”, dijo antes de pasar la palabra a Billy, quien presentó la competencia de hoy: polca para hombres y danza del vientre para mujeres.

Emitiendo en el inicio con el show del jurado: Caroline Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino (Llamado desde casa ya que es positivo por Covid), Iván Zazaroni Y el Lucarelli salvaje. Carlucci estrecha la mano del jurado LucarelYo soy el que hoy llora tanto, de hecho su madre murió agente de nadia79, tiene la enfermedad de Alzheimer y ha empeorado COVID. “Hemos estado en el camino correcto incluso en los momentos difíciles de nuestras vidas, por eso quiero estrechar la mano de Selvaggia”, dijo Carlucci.

Carlucci había anunciado que la próxima semana, sábado 26 de noviembre, se estrenará el octavo episodio de Bailando con las estrellas Comenzará a las inusuales 10 de la noche, después del partido de la Copa del Mundo.