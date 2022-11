Gael de Donna: “Oriana, no puedes comprometer mi relación con Antonino” – Gran Hermano VIP

Como dijo esta tarde durante una conversación con MikulY el Yael convencido de eso Oriana Está tan celosa de sus amistades en casa que intenta alejarlas a las dos. antonella que Antonio de los demás para preservar su relación con ellos.

Mientras todos se divierten dejándose llevar al ritmo de la música, los VIP aprovechan para decir directamente lo que piensan a la persona involucrada. En primer lugar, Gael habla de la relación con Antonella y admite que sintió que hacía todo para evitar que le explicara: “Parece que no quieres que hagamos las paces a propósito”. La venezolana lo niega y le explica a Giaele que sus gestos simplemente no se han entendido bien, pero Giaele parece estar completamente convencida de su punto, respaldada por múltiples ejemplos.

Oriana, según Gielle, tendría la misma actitud hacia Antonino: “Noto que te molesta cuando se acerca a él”. Comienza VIP. En respuesta, la compañera de cuarto admite que se siente incómoda cada vez que Antonino se acerca a otro, pero -a pesar de esto- nunca se dejaría alejar de Gielle: “Nunca le dije que nunca hablara contigo”. “Tienes que ponerte en mi lugar, siempre he tenido una buena relación con él”. Convencida de que los celos de Oriana son excesivos y sobre todo inapropiados, Jael continúa: “Yo lo amaba, si solo fuera amistad no me molestaríaEl venezolano responde.

Aunque Jael entiende la molestia de Oriana, todavía cree que esto podría afectar a Antonius y así arruinar su amistad: “Puede suceder que te moleste, pero no puedes comprometer nuestra relación”. dice, en defensa de su relación conEstilista.

Los dos se trasladan a Cortiletto, donde Giaele continúa enumerando las razones por las que siente cierta aversión por su compañero de cuarto. Además del asunto con Antonino, los VIP están convencidos de que desde la entrada de Oriana, ella ha disfrutado sembrando discordia entre todos, especialmente en la relación entre Antonella y Micol.

Aunque Oriana está de acuerdo con Jael en sus celos por Antonino, y promete tratar de cambiar para que no se separen, Micol tiene las ideas claras al respecto y repite que nunca habló mal de ella, excepto cuando nota lo contrario. .

Los dos concluyen su enfrentamiento con cierta diplomacia: Gael sigue desconfiando de su compañero de cuarto pero con madurez ambos logran aclarar sus problemas persistentes a pesar de sus diferencias personales.