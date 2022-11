En el escenario – Gabinete de prensa de la RAI

Bowie antes de convertirse en Bowie: de “novato absoluto” a rock. Un viaje musical, y más, que la periodista de Rai Rita Rocca da vida en “David Bowie. London Boy”, emitido el sábado 19 de noviembre a las 21.15 en Rai 5 para el programa “In Scena”. The Document “sigue” a Bowie en un período de tiempo que va de 1947 a 1973, desde el nacimiento de David Robert Jones (su verdadero apellido) hasta la elección del nombre con el que hizo historia y su consagración como estrella del rock internacional. Para contarlo hay testigos excepcionales, entre ellos la cantante de blues Dana Gillespie, la bailarina y coreógrafa Lindsey Kemp, tecladista mítica de Yes Rick Wakeman, pero también otros compañeros de viaje como Phil Lancaster, baterista de The Lower Third, grupo del que Bowie formó parte. esto a mediados de la década de 1960.

La búsqueda de la identidad artística, las influencias, los encuentros, los fracasos y el difícil ascenso al éxito: el documental también recoge material inédito icónico y arroja luz sobre un período hasta ahora desconocido de la vida del músico, destacando la humanidad y el arte que llevaron al joven David Jones a transformarse en David Bowie.

También repasa los escenarios de su juventud y las epopeyas musicales que la acompañaron: de Elvis a los Beatles, de los Rolling Stones a la Velvet Underground, y de la percusión al glam rock, mientras que una riquísima banda sonora ofrece un panorama del desarrollo musical de Bowie. , recopilando grabaciones juveniles, maquetas y canciones desconocidas para el público People.

Además de material fotográfico inédito procedente de archivos privados y de las colecciones de fotógrafos como Philip Olyak y Vernon Dewhurst, “David Bowie. London Boy” se enriquece con ilustraciones de tres jóvenes artistas: la francesa Hertz, la británica Sarah Captain y la italiana Alicia Ruffai.